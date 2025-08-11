Trevico (AV) – Incidente mortale sulla SP 144: muore un 80enne di Scampitella

Tragedia questa mattina lungo la Strada Provinciale 144, nel territorio di Trevico, dove un 80enne residente a Scampitella ha perso la vita in un incidente stradale.
Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era alla guida della sua Fiat Panda quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo andando a impattare violentemente contro una cappella votiva a bordo strada.
L’urto è stato purtroppo fatale: nonostante il tempestivo intervento dei Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino, del personale sanitario del 118 e dei Vigili del Fuoco, per l’anziano non c’è stato nulla da fare.
Le forze dell’ordine stanno lavorando per chiarire la dinamica del sinistro.