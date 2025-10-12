Terzigno, lavori su via Avini: strada chiusa dal 13 al 17 ottobre dalle 8.30 alle 17.30

12/10/2025 binews.it EVIDENZA, VESUVIANO 0

Terzigno, lavori su via Avini: strada chiusa dal 13 al 17 ottobre dalle 8.30 alle 17.30

TERZIGNO (NA) – La Polizia municipale informa che via Avini, nel tratto Piazzetta Padovano – via Martiri d’Ungheria, sarà chiusa al traffico in più giornate per consentire gli interventi di scarificazione e bitumazione della sede stradale.

Calendario e orari

  • Date: 13–17 ottobre

  • Fascia oraria: 8:30 – 17:30

  • La chiusura avverrà in sequenza con l’avanzamento dei lavori, per limitare i disagi.

Durante le operazioni verranno segnalati percorsi alternativi; si raccomanda agli automobilisti di prestare attenzione alla segnaletica e di programmare per tempo gli spostamenti nelle aree interessate.

Gli interventi rientrano nel piano di manutenzione della viabilità comunale e mirano a migliorare sicurezza e scorrimento del traffico sulla direttrice.