Terzigno, lavori su via Avini: strada chiusa dal 13 al 17 ottobre dalle 8.30 alle 17.30

TERZIGNO (NA) – La Polizia municipale informa che via Avini, nel tratto Piazzetta Padovano – via Martiri d’Ungheria, sarà chiusa al traffico in più giornate per consentire gli interventi di scarificazione e bitumazione della sede stradale.
Calendario e orari
Date: 13–17 ottobre
Fascia oraria: 8:30 – 17:30
La chiusura avverrà in sequenza con l’avanzamento dei lavori, per limitare i disagi.
Durante le operazioni verranno segnalati percorsi alternativi; si raccomanda agli automobilisti di prestare attenzione alla segnaletica e di programmare per tempo gli spostamenti nelle aree interessate.
Gli interventi rientrano nel piano di manutenzione della viabilità comunale e mirano a migliorare sicurezza e scorrimento del traffico sulla direttrice.