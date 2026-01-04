Terzigno, Encomio Solenne ai veterani della Protezione Civile: premiati 55 anni di servizio di Allocca e Annunziata

Con questa motivazione, i due storici Caposquadra della Protezione Civile NOT di Terzigno, Elena Allocca e Antonio Annunziata, sono stati insigniti dell’Encomio Solenne durante una cerimonia che ha unito commozione e profonda gratitudine.

Una vita in prima linea

L’onorificenza celebra una carriera straordinaria: 30 anni di volontariato per Allocca e 25 anni per Annunziata. Il loro curriculum rappresenta una cronaca vivente delle emergenze che hanno colpito l’Italia negli ultimi decenni. Dalle macerie dei terremoti alla gestione delle alluvioni, dalla lotta instancabile contro gli incendi boschivi di agosto 2025 fino al supporto logistico e umano durante i mesi più duri della pandemia da Covid-19, Elena e Antonio sono stati pilastri costanti della tutela del territorio.

Il riconoscimento non segna la fine di un percorso, ma ne celebra la continuità. Oggi, entrambi i veterani siedono nel Consiglio Direttivo del NOT (Nucleo Operativo Territoriale). All’interno dell’organizzazione, continuano a rappresentare una “spalla sicura”, trasmettendo ai giovani volontari il valore fondamentale della resilienza e il motto che ha guidato le loro vite: “Mollare mai”.

“In un’epoca dominata dall’individualismo, la storia di Elena e Antonio è un monito per tutti noi,” si legge nelle note. “Ci ricordano che il tempo più nobile è quello speso per proteggere chi non si conosce, garantendo la sicurezza di un’intera comunità.”

La consegna dell’Encomio Solenne suggella un legame indissolubile tra il territorio e i suoi soccorritori, rendendo omaggio a chi, con umiltà e coraggio, ha fatto della solidarietà una missione di vita.