Terremoto di magnitudo 4.0 ai Campi Flegrei: paura ma nessun danno segnalato

Napoli, 1 settembre 2025 – Un terremoto di magnitudo Md 4.0 è stato registrato questa notte nella zona dei Campi Flegrei, un’area vulcanica tra Napoli e Pozzuoli nota per la sua intensa attività sismica e bradisismica.

Secondo i dati diffusi dalla Sala Operativa dell’INGV-Osservatorio Vesuviano di Napoli, l’evento è avvenuto alle 02:55:45 UTC (le 04:55 ora italiana), con epicentro localizzato alle coordinate 40.8275 N, 14.1230 E e a una profondità molto superficiale, stimata in 0 km.

Un sisma avvertito in gran parte dell’area flegrea

Il terremoto è stato chiaramente avvertito dalla popolazione nei quartieri di Pozzuoli, Bagnoli, Fuorigrotta e in diverse zone di Napoli occidentale. Molti cittadini, svegliati di soprassalto, hanno riferito di forti boati e vibrazioni. Alcune persone sono scese in strada per la paura.

Al momento, non risultano danni a persone o edifici, anche se il sisma ha generato forte preoccupazione in un’area già sottoposta da mesi a sciami sismici e fenomeni legati al sollevamento del suolo.

L’evento si inserisce nel quadro della crisi bradisismica in atto ai Campi Flegrei, caratterizzata da un sollevamento progressivo del terreno e da numerosi terremoti di bassa e media intensità. L’INGV sottolinea che si tratta di fenomeni noti, costantemente monitorati, ma che richiedono la massima attenzione per l’elevata densità abitativa dell’area.