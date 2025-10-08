Tavoli tematici con Roberto Fico: confronto costruttivo su ambiente, agricoltura, infrastrutture e aree interne. Il commento dell’avvocato Guerino Gazzella

“Lunedì ho partecipato, unitamente ai tecnici Ing. Roberto Fabrizio e prof. Francesco Vespasiano, quali delegati della lista “Noi di Centro” ai tavoli tematici promossi dal candidato alla Presidenza della Regione Campania Roberto Fico, un momento di confronto vero, di visione e di programmazione per il futuro della nostra regione.

Durante la sessione dedicata a ambiente, transizione ecologica e agricoltura, ho voluto portare all’attenzione dei presenti alcune criticità che colpiscono duramente i nostri territori: la necessità di intervenire sui danni provocati dalla fauna selvatica, in particolare dagli ungulati, e di snellire una procedura di risarcimento oggi troppo lunga e dispersiva, che penalizza fortemente agricoltori e allevatori.

Ho inoltre ribadito l’urgenza di bonificare e restituire dignità ai siti adibiti a discariche in Irpinia e nel Sannio, territori che meritano tutela, valorizzazione e una concreta attenzione istituzionale.

Nel pomeriggio, nei tavoli dedicati a aree interne, infrastrutture e trasporti, abbiamo discusso di temi strategici come la stazione Hirpinia e la stazione logistica, infrastrutture che possono rappresentare una reale occasione di sviluppo e connessione per l’intero territorio.

È stato un piacere e un onore confrontarmi con l’ex Ministro dell’Ambiente Sergio Costa, presente alla sessione mattutina, e con il Presidente della Commissione Aree Interne Michele Cammarano: il dialogo con chi condivide l’impegno per una Campania più verde, giusta e sostenibile è sempre un valore aggiunto.

Credo fortemente che la politica debba ripartire dall’ascolto, dai territori e dalle persone.

Solo così possiamo costruire una Campania che cresce nel rispetto dell’ambiente e delle comunità locali”.