Taurano (AV): Chiarimenti dell’Amministrazione Comunale sulla “XXIX Edizione Sagra dello Gnocco”

(Riceviamo e pubblichiamo). Cari concittadini, alla luce dei fatti avvenuti durante queste settimane, l’Amministrazione Comunale, intende fare chiarezza sulla vicenda che ha investito la nostra piccola comunità avente ad oggetto la “XXIX EDIZIONE SAGRA DELLO GNOCCO”.

Prima di addentrarci nei fatti di natura tecnica, chiarire alcuni aspetti preliminari risulta doveroso e necessario.

Come tutti ben sapete l’amministrazione comunale si è insediata lo scorso 11 giugno 2024.

Il 18 giugno (solo 8 giorni dopo l’insediamento, consapevoli delle imminenti manifestazioni estive che coinvolgono ogni anno la nostra comunità durante il periodo estivo) il neo eletto Sindaco e l’Amministrazione Comunale hanno tenuto ad incontrare tutte le associazioni presenti sul territorio, in quanto ritenute risorse vitali per le attività nel campo sociale, turistico e culturale.

Il Comune di Taurano ha tra i suoi obiettivi programmatici la promozione e il sostegno della cultura locale, del tessuto storico, artistico ed architettonico del nostro centro storico, in un’ottica di rilancio e di attrattività turistica, in questa visione, durante l’incontro, l’Amministrazione Comunale invitava la Proloco a valutare l’ipotesi dello spostamento di tutte le attività, tra cui la sagra, all’interno del centro storico, dal momento che è l’associazione principalmente dedita alla promozione turistica, sociale e culturale del nostro territorio, in linea dunque con le linee programmatiche della stessa amministrazione.

In quella sede, tale ipotesi fu prontamente scartata dai rappresentati presenti, rimandando la motivazione tecnica a una mancanza di tempi tecnici e organizzativi. A tali osservazioni, l’Amministrazione Comunale valutate positivamente tutte le esigenze, accoglieva prontamente le richieste fatte, con l’impegno preso di comune accordo, a lavorare fin da subito, per spostare tali attività future all’interno del centro storico.

Nella stessa riunione, in linea con tutte le associazioni presenti, veniva stabilito di concordare un unico tabellone di eventi estivi, il quale sarebbe stato formalizzato da lì a pochi giorni.

Successivamente, venendo meno questa intesa, in modo del tutto arbitrario ma soprattutto irriverente, in considerazione dei precedenti accordi presi con l’Amministrazione Comunale e le altre associazioni, la Proloco oltre a pubblicare le date degli eventi SAGRA DELLO GNOCCO, in data 26/06/2024 a mezzo PEC faceva pervenire sia al Comune, sia al Commissariato di Pubblica Sicurezza Locale le seguenti richieste:

Incontri internazionali del folklore dal 04/08/2024 al 05/08/2024;

Evento Baldoria il 06/08/2020;

Richiesta concessione per l’occupazione di suolo pubblico per lo svolgimento dell’evento “Sagra dello gnocco XXIX edizione” dal 08 al 11 Agosto 2024;

chiedendo tra l’altro l’utilizzo dell’edificio scolastico per poter ospitare i gruppi che si sarebbero dovuti esibire durante l’evento “Incontri internazionali del folklore”.

Il comune di Taurano, per quanto l’Associazione Proloco avesse disatteso gli accordi presi, ha provveduto ad istruire la menzionata richiesta come norma vuole, anche in considerazione del fatto che veniva coinvolto all’interno delle comunicazioni il commissariato di pubblica Sicurezza, chiedendo la documentazione inerente ai Piani di Sicurezza e l’eventuale richiesta di patrocinio comunale.

In data 12 luglio, l’Associazione Proloco faceva pervenire al Comune a mezzo PEC, la documentazione integrativa.

Una volta esaminata, venivano prontamente autorizzati gli “Incontri Internazionali del Folklore”, con annessa autorizzazione all’uso GRATUITO dell’edificio scolastico, l’evento “Baldoria” mentre per la documentazione relativa all’evento sagra dello gnocco XXIX edizione venivano riscontrati gravi carenze inerenti al tema di SAFETY AND SECURITY.

Nello specifico la quantità di avventori da loro dichiarati necessitava di idonee vie di fuga che non potevano essere quelle da loro indicate, in quanto una trattasi di strada sterrata con fondo cieco non illuminato, ricadente tra l’altro in altro comune mentre l’altra trattasi di strada privata anch’essa a fondo cieco, tra l’altro priva di autorizzazione da parte dei proprietari. Inoltre, l’unica strada di accesso, non poteva garantire il doppio deflusso di persone, in quanto sulla stessa erano stati previsti la collocazione di stand, i quali restringevano la carreggiata, oltre ad altri problemi strettamente tecnici.

Per tali motivazioni veniva emanato da parte del comune un PREAVVISO DI DINIEGO, contenente i motivi tecnici di tale diniego, invitando tra l’altro l’Associazione Proloco, in modo tempestivo, ad un tavolo tecnico per la risoluzione di tali problematiche emerse, valutando inoltre anche l’ipotesi di un nuovo sito idoneo allo svolgimento di tale manifestazione.

A tale richiesta, l’Associazione Proloco, solo ed esclusivamente a mezzo PEC, interessando anche la Prefettura di Avellino, non solo non faceva pervenire elementi tecnici per poter sanare le difformità evidenziate ma si limitava ad attaccare questa amministrazione in maniera veemente e inappropriata, tacciandola di aver limitato “la libertà di Associazione e di manifestazione di pensiero”, additandola di avere avuto una “gestione dispotica del potere“, richiedendo l’accesso agli atti e invitando la Prefettura a far chiarezza. Nella stessa, questa Amministrazione veniva accusata di aver concesso solo 5 giorni per poter integrare gli atti e non 10, come previsti dalla norma. A tal riguardo è bene chiarire che l’intento da parte del Comune di Taurano nel concedere un lasso di tempo ristretto, era finalizzato prettamente alla concertazione di un tavolo tecnico con l’obiettivo di porre in essere una risoluzione sulle problematiche in tempi più celeri possibili (nemmeno questa apertura da parte dell’Amministrazione a trovare una soluzione al problema è stata colta ma sembrerebbe essere diventata ancora una volta elemento di strumentalizzazione).

Di seguito, il Comune concedeva i 10 giorni previsti dalla normativa. Allo scadere dei 10 giorni e cioè il giorno 5 agosto la Proloco inoltrava una seconda nota ad oggetto “Controdeduzioni ed osservazioni”, dove con tracotanza, si continuava ad accusare l’Amministrazione Comunale di atteggiamenti scorretti e pregiudizievoli, contestando le osservazioni esercitate dall’Ente Comune che, è giusto ricordare, in quella circostanza si esprimeva in qualità di “pubblica amministrazione nell’esercizio delle proprie funzioni e nel rispetto della normativa” continuando altresì a non osservare le richieste attinenti al piano di SAFETY AND SECURITY, il cui scopo era rendere sicura codesta manifestazione.

Il giorno 8 agosto, dopo una accurata e attenta valutazione, della documentazione prodotta, riscontrata la GRAVE CARENZA DI PIANO DI SICUREZZA, IN MANCANZA DELLE PIÙ BANALI NORME, questo ente emetteva con sommo dispiacere il diniego definitivo a tale manifestazione a farsi IN QUEL LUOGO.

Chiunque voglia documentarsi, TUTTA LA CORRISPODENZA RISULTA DISPONIBILE PRESSO L’UFFICO TECNICO, MEDIANTE ACCESSO CIVICO IN VIRTU’ DEI PRINCIPI DI LEGALITA’ E TRASPARENZA, STESSA COSA VALE PER CHIUNQUE DESIDERA CHIARIMENTI DA PARTE DEL SINDACO, quest’ultimo è disponibile e aperto con tutti.

Si tiene a precisare che questa Amministrazione ha chiesto più volte incontri informali al massimo rappresentante della Proloco Taurano. La stessa Amministrazione, ad oggi non ha mai avuto l’onore ed il piacere di confrontarsi con tale “istituzione”.

La risposta ufficiale via social da parte di questa Amministrazione, è pervenuta solo oggi in quanto il ruolo istituzionale non permetteva di entrare nel merito della questione pubblicamente e prima che si fosse concluso l’iter normativo. D’altro canto, abbiamo potuto assistere a veri e propri attacchi via social contro codesto Ente e in particolar modo nei confronti del Sindaco, da parte di persone sedicenti affini alla Proloco. Ricordiamo che quelle che qualcuno chiama “Carte che puzzano” sono Norme ed applicarle è sinonimo di legalità e la legalità non è solo uno Slogan. Siamo rammaricati che nonostante la disponibilità di un edificio pubblico i cittadini non abbiano potuto vedere esibire i gruppi Folk che abbiamo ospitato, fatta eccezione per pochi fortunati!!

Invitiamo la cittadinanza tutta, sì a confrontarsi, dialogare, discutere e perché no anche a fare della sana satira, ma mantenendo il rispetto reciproco e soprattutto a non incorrere in frasi o aggettivi diffamatorie, come “dittatura o tiranni”, oppure ”ladri truffatori” ecc. Questo clima sta avvelenando i rapporti interpersonali e sociali, i quali hanno sempre rappresentato la forza di questa comunità.

Ai giovani. Cari ragazzi, care ragazze di questa splendida comunità, il vostro impegno è un esempio per tutti. Taurano da sempre ha visto crescere generazioni di giovani valide, in grado di incidere significativamente, lasciando segni importanti nel nostro territorio. Abbiamo avuto il modo di confrontarci. Vedervi negli uffici comunali è stato un enorme piacere, ancor di più, è stato il piacere di dare risposta, in maniera esaustiva, a tutte le vostre domande. In quella sede abbiamo fin da subito parlato dei problemi tecnici rinvenuti a seguito della richiesta fatta dalla stessa Proloco e allo stesso modo abbiamo mostrato l’interesse ad un tavolo di confronto con i vertici. Il tutto si è concluso con un bellissimo post sulla pagina Facebook della Proloco il 15 luglio scorso. Purtroppo qualche “adulto” non aveva il vostro stesso entusiasmo nel cercare di risolvere la problematica ed a quel tavolo non si è mai seduto.

Voi però non perdete mai questo entusiasmo.

Infine a chi, è tentato di pensare che è tutto finito, ricordiamo che il contributo di tutti, oggi è estremamente prezioso. Comprendiamo perfettamente la vostra preoccupazione, vi invitiamo, però, a non far prevalere la delusione, trasformiamola in sano cambiamento, impegnandoci attraverso la partecipazione democratica che è amore e crescita culturale per il nostro Paese.

Tutt’oggi l’Amministrazione Comunale è aperta a quanti di buona volontà vogliano continuare a dare lustro al nostro territorio attraverso la valorizzazione delle risorse sociali, culturali e territoriali.

Godiamoci tutti insieme questi giorni di Festa in onore della nostra amata Vergine Maria SS. Assunta in Cielo.

Buona festa a tutti!

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale