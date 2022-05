Sperone – “Uniti per Sperone” interroga ma la Maggioranza non risponde

Riceviamo e pubblichiamo

“Buongiorno! Ci sono quesiti e proposte di cui non abbiamo ricevuto risposta dal sindaco e dalla sua maggioranza. Ricapitolando.

1) Lo scuolabus lo si vuole fare o no?

2) Via stradette la si vuole urbanizzare o no ?

3) Le telecamere di videosorveglianza si vogliono installare nei punti periferici o no ?

4) Il campo sportivo lo si vuole chiudere per poi sistemarlo o no ?

5) Si vuole accedere al credito sportivo o no?

6) Il regolamento del consiglio comunale si vuole fare o no?

7) Si vogliono rinnovare e aggiornare le convenzioni alle associazioni che usufruiscono degli impianti sportivi o no?

8) Si vogliono rifare i marciapiedi o no?

9) La documentazione richiesta per le agibilità degli impianti sportivi è pronta o no?

10) Il disco orario in via C.Marx lo si vuole installare o no?

11) I paletti in via S.Croce nei pressi dell’abitazione di una signora anziana diversamente abile si vogliono installare o no?

12) Il divieto di sosta da un lato in via Matteotti e nella prima traversa si vuole mettere o no?

13) Il cartello per i giorni e gli orari di apertura dell’isola ecologica lo vogliamo mettere o no?

14) Il progetto per accedere ai fondi per la macchina mangiaplastica lo vogliamo avviare o no?

15) La strada al Milite Ignoto la vogliamo intitolare o no?

16 ) La pensilina per gli studenti in via Dei Funari la vogliamo installare o no ?

17) La copertura per gli studenti delle medie la vogliamo fare o no?

18 ) Il referendum consultivo per l’unica municipalità lo si vuole avviare o no?

Ecco . Attendiamo fiduciosi. Buon sabato”.

