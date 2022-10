Sperone un anno di amministrazione di Adolfo ALAIA

A distanza di un anno esatto dalla sua elezione, il sindaco di Sperone Adolfo Alaia fa un bilancio della sua amministrazione tracciandone un quadro sotto il profilo delle attività realizzate e delle opportunità colte dalla sua squadra di governo in una proiezione, medio tempore;

Un anno che vuol essere il compendio di quanto programmato con la struttura tecnica ed amministrativa che ha dovuto comunque trovare un suo asset specie in considerazione degli avvicendamenti all’area tecnica che, al momento, ha un suo equilibrio e una stabilità apprezzabile.

E’ stato per me e per tutti i miei consiglieri, un anno di grande impegno e di grande lavoro motivato essenzialmente dalla necessità di fare il bene per la nostra comunità, per la nostra gente, per il nostro paese;

E’ quanto dichiarato dal sindaco di Sperone Adolfo ALAIA che aggiunge: “In questo anno di amministrazione, con tanta onestà intellettuale, animato da un forte spirito di servizio e dalla consapevolezza di fare rete, insieme alla compagine di governo abbiamo tracciato le linee di sviluppo del nostro programma malgrado alcune difficoltà iniziali che hanno inciso sull’avvio a regime delle attività. Vorrei ricordare che ci siamo insediati il 4 ottobre 2021 e abbiamo vissuto gli effetti della pandemia fino a Marzo quando è stata dichiarata cessata l’emergenza COVID_19 e abbiamo dovuto fare fronte alla carenza venutasi a determinare in alcuni settori strategici dell’apparato amministrativo, come l’area tecnica, dove solo da maggio 2022 è in servizio un Responsabile con funzioni apicali” peraltro con contratto part-time a 18 ore.

Ad ogni modo, continua Alaia, credo sia doveroso rimarcare come l’impegno, la determinazione e la capacità di fare squadra ci hanno consentito di metabolizzare le difficoltà e di mettere a sistema le energie per programmare interventi e progettualità in linea con le call del PNRR che rappresenta per tutti un volano per la ripresa e lo sviluppo.

Sono tante le progettualità presentate e candidate

dal Comune di Sperone a valere sui fondi del PNRR sia dal punto di vista dell’efficientamento e della valorizzazione del patrimonio esistente e sia per la realizzazione di nuove opere.

• MIGLIORAMENTO DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI. REALIZZAZIONE DINUOVI IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI E AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI ESISTENTI. E. 999.000,00

• INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMMOBILE COMUNALE UBICATO AL RIONE FERROVIA – VIA S. PIO DI SPERONE. E. 542.127,00

• REALIZZAZIONE PARCHEGGIO ALLA VIA RINASCITA .- E. 10.000,00 (GIA REALIZZATO)

• LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA DEGLI SPALTI CAMPO SPORTIVO COMUNALE”.- DETERMINAZIONI.-E. 40.000,00 (IN CORSO DI ESECUZIONE).

• REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA PRESSO LA SCUOLA MEDIA DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GIOVANNI XXIII – G. PARINI” BAIANO – PLESSO DI SPERONE (AV).

E. 883.000,00 (GIA FINANZIATO)

• ATTRATTIVITÀ BORGHI

E. 1.594.000,00

• INTERVENTI DI SOSTITUZIONE PARZIALE ED INTEGRAZIONE DELLA RETE DI SMALTIMENTO FOGNARIO PER LA MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO E PER IL COMPLETAMENTO DEL CICLO INTEGRATO. 2.818.000 ,00

• INTERVENTI DI SOSTITUZIONE ED INTEGRAZIONE DELLA RETE IDRICA CON FINALITÀ DI RISPARMIO ED ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE

E. 130.000,00

• REALIZZAZIONE NUOVI SPAZI PER L’ISTRUZIONE E LA COLLETTIVITÀ IN AREA SANT’ELIA.

E. 877.000,00• INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA E LA RIQUALIFICAZIONE STATICA DEL FABBRICATO SCOLASTICO ALLA VIA S. ELIA – E. 700,00,00

• PARTECIPAZIONE IN FORMA ASSOCIATA CON IL COMUNE DI BAIANO ED ALTRI COMUNI PER PRESENTAZIONE PROGETTO IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA’

• INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DI UN POLO SCOLASTICO VIA S. ELIA (EX SCUOLA MATERNA) GIA’ FINANZIATO PER CIRCA 2.0000.000,00 EURO CON PROGETTAZIONE A CURA DEL TEAM DEI REDATTORI DEL PUC FACENTI CAPO AL PROF. MIANO DELL’UNIVERSITA’ FEDERICO II^ DI NAPOLI

• INTERVENTO DI “RIGENERAZIONE URBANA TRAMITE IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE E. 2 . 571.000,00

Se dovessero conclamarsi tutte queste possibilità, Sperone diverrà un cantiere a cielo aperto con risposte che vanno in diverse direzione specie per quanto concerne l’edilizia scolastica.

E’ già in corso di definizione il programma la realizzazione di un mini polo scolastico (nido, scuola per l’infanzia e primaria in Via S. Elia) con un finanziamento di circa 2.000.000,00 di Euro mentre nel corso del 2023 la scuola primaria Mon. Pulcrano in Via S. Elia sarà oggetto di un intervento di efficientamento e consolidamento per un finanziamento già ottenuto di circa 700.000,00 euro. Altro intervento riguarderà la realizzazione di una tensostruttura per la scuola media dove i ragazzi potranno svolgere le proprie attività di motorie in una vera e propria palestra.

Siamo alle prese, e questa è un’impresa non da poco, con un programma di riqualificazione del nostro patrimonio immobiliare di Via dei Funari dei 79 alloggi dove all’esito della costituzione formale del condominio è stata avviata l’azione di monitoraggio con un team di tecnici per captare la possibilità di fruire del bonus 110%.

A breve sarà approvato il progetto per la realizzazione di circa 100 nuovi loculi nel cimitero comunale per far fronte alla crescente domanda di edilizia funeraria da parte della popolazione che desidera assicurare ai propri cari una sicura quanto dignitosa sepoltura. Con apposito avviso si informerà la popolazione per la presentazione delle istanze.

Abbiamo già captato i finanziamenti in materia di implementazione ed efficientamento dei servizi informatici in linea con le direttive del MITD che ha promosso Italia digitale 2026 e dell’Agenzia per l’Italia Digitale del governo italiano ed entro l’anno prossimo saremo pronti con un nuovo sito e con il cloud che permetterà di rivoluzionare le modalità di lavoro on line accedendo da qualsiasi dispositivo con connessione Internet accedendo alle informazioni che saranno disponibili sempre e ovunque.

Tra poco partiranno i lavori per la riqualificazione di Piazza L. Lauro utilizzando un finanziamento del GAL di 400.000,00 euro e a breve avvieremo, per un importo di circa 1.000.000,00 di Euro anche i lavori per la rete fognaria sul territorio che necessita di un adeguato intervento alla luce anche delle criticità che puntualmente si presentano in caso di abbondanti piogge.

Abbiamo intanto realizzato un parcheggio in Via Rinascita decongestionando il traffico in prossimità dell’Ufficio Postale e abbiamo terminato i lavori di captazione e realizzazione di un altro pozzo in località Scampo per garantire alla cittadinanza un approvvigionamento idrico continuo e costante evitando quelle emergenze specie in caso di siccità, come avvenuto quest’anno, che come Amministrazione abbiamo gestito sapientemente senza troppe difficoltà per la cittadinanza. Allo stato stiamo in attesa dell’autorizzazione da parte di società autostrade per attraversare il sottopassaggio autostradale e collegare il pozzo alla rete idrica completando un’opera che, secondo le previsioni, dovrà garantire almeno per altri 50 anni il fabbisogno idrico alla nostra popolazione.

Abbiamo infine, sul piano meramente politico, grazie anche alla dialettica democratica, al rispetto e al dialogo costruttivo con il Gruppo Uniti per Sperone, raggiunto dei risultati di grande valore per la vita istituzionale di Sperone sia attraverso l’approvazione delnuovo Statuto Comunale adeguato ai tempi e rispondente alle esigenze sia attraverso la nomina del Presidente e del Vice-Presidente del Consiglio Comunale nella consapevolezza di garantire essenzialmente una maggiore democrazia partecipativa funzionale alla crescita civile, giuridica, sociale, culturale etica e morale dei protagonisti e degli attori della vita amministrativa.

Un ringraziamento quindi alla mia squadra di governo composta da elementi eccezionali e di grande competenze e disponibilità e a tutti i collaboratori e dipendenti del Comune di Sperone ma il mio ideale, come Sindaco di Sperone, è trasformare questa opportunità storica del PNRR in un serio volano di sviluppo e di cambiamento per il nostro paese mutuando l’ esperienza che ho già vissuto come sindaco negli anni 80 allorquando la triste vicenda del terremoto ci mise di fronte ad una grande sfida, quella della ricostruzione di Sperone che credo sia stata vinta con risultati straordinari come quelli che sicuramente riusciremo a realizzare nel corso di questo mandato.