Sperone Libera-Arcobaleno: comizio pubblico il 10 novembre in Piazza Luigi Lauro

Sperone — Il gruppo politico *Sperone Libera-Arcobaleno* ha organizzato un pubblico comizio per domenica 10 novembre alle ore 11:30 in Piazza Luigi Lauro, a Sperone. L’evento vedrà l’intervento del capogruppo consiliare Angelo Cantalupo e del consigliere Giuseppe Perna, che parleranno alla cittadinanza per fare il punto sui tre anni trascorsi dall’inizio della consiliatura.

Nel corso del comizio, il gruppo *Sperone Libera-Arcobaleno* si propone di raccontare ai cittadini i “fatti e misfatti” dell’attuale amministrazione comunale guidata dal sindaco Alaia, esponendo la propria visione e le proprie critiche sulla gestione amministrativa. Questo incontro pubblico sarà l’occasione per condividere con la popolazione di Sperone le riflessioni del gruppo politico e discutere apertamente delle problematiche e delle iniziative locali.

L’invito è rivolto a tutti i cittadini speronesi, invitati a partecipare numerosi per ascoltare e prendere parte a questo momento di confronto. *Sperone Libera-Arcobaleno* ringrazia anticipatamente tutti coloro che vorranno essere presenti, ribadendo l’importanza di un coinvolgimento attivo della comunità nella vita politica del paese.