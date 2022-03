SPERONE. Il gruppo consiliare “Uniti per Sperone” presenta un pacchetto di proposte per una migliore vivibilità in paese.

“Via Giovanni XXIII: Vivere meglio nel quartiere giardino di Sperone.” E’ questo il nome del pacchetto di proposte che ha protocollato il consigliere comunale di opposizione Giuseppe Vecchione, a nome del gruppo “Uniti per Sperone”, per il quartiere di Via Giovanni XXIII.

“Parliamo di un quartiere cresciuto demograficamente, come numero di esercizi commerciali e dove è possibile apportare alcune migliorie per la qualità della vita – afferma il consigliere Vecchione”.

“Ecco le proposte, su cui abbiamo chiesto un di convocare un Consiglio Comunale monotematico:

Viabilità:

Chiediamo di applicare due sensi unici, in due strade diventate insicure e trafficate.

Una è quella che dalla strada Provinciale Baiano/Avella collega con Via Matteotti, parliamo del piccolo tratto che scenda all’altezza del Bar Dolcezze.

Negli ultimi anni ci sono stati diversi sinistri in quel punto.

L’altra dista circa 150 metri, parliamo del tratto di Via dell’Unità che parte dalla Provinciale (poco distante dalla rotonda vicino il supermercato) e si collega con Via Matteotti, anche quello diventato insicuro e trafficato.

chiediamo di alternare i sensi unici, da una parte si sale e dall’altra si scende.

Sosta, sport e mercato Domenicale:

Chiediamo di convertire lo spazio alle spalle dell’immobile On’Vicienz (negozio di scarpe) a parcheggio (aggiungendo telecamere).

In questo modo possiamo:

– Convertire il campetto di pallacanestro solo allo sport, avendo risolto il problema del parcheggio per i residenti.

Regolare orari del campetto e intestarlo alla memoria di “Gianni Tedeschi”, la persona che ha costruito il campetto insieme ai ragazzi del quartiere.

– Avere lo spazio per il parcheggio del mercato domenicale (decongestionando Via Giovanni XXII la Domenica).

– Potenzialmente fare accordi con attività commerciali, in particolare quelle più grandi, per dirottare la sosta lunga in quello spazio.

-Decongestionare il quartiere nell’ordinario, soprattutto in previsione dell’arrivo di altre famiglie e della nascita di altre attività commerciali.

Area sgambamento cani:

Chiediamo di realizzare un’area recintata per cani alle spalle della pista ciclabile/pattinaggio con tutti i servizi correlati per il decoro dei luoghi (cestini per deiezioni canine) e per la socialità dei cittadini.

Attendiamo fiduciosi una risposta del Sindaco e della maggioranza sull’argomento, pronti ad un proficuo confronto nell’interesse di Sperone – conclude il consigliere .

adsense – Responsive – Post Articolo