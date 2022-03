NOLA. Consegna all’istituto “Masullo Theti” della borsa di studio “Percorsi al femminile” promossa dal CIF di Cimitile

Ieri, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha tenuto un discorso molto significativo per la celebrazione dell’8 marzo. Due tematiche in particolare sono state centrali: le donne che soffrono per la guerra e istruzione e lavoro nel nostro Paese. Le donne in Italia sono ancora troppo spesso soggette a condizioni lavorative instabili e la percentuale di donne che decidono di non proseguire gli studi è alta rispetto alla media europea.

Sabato 12 marzo alle ore 10 presso l’Istituto Masullo Theti di Nola, sarà consegnato il premio alla vincitrice della borsa di studio “Percorsi al femminile” promosso dal Cif di Cimitile. Il denaro dovrà essere speso per finanziare il proseguimento degli studi. Dunque, una borsa che, concretamente e simbolicamente, vuole lanciare un chiaro messaggio alle ragazze: studiare è un’opportunità fondamentale per essere cittadine consapevoli, studiare ci rende libere nel pensiero e pronte ad affrontare la vita di ogni giorno.

Saranno presenti i membri del comitato scientifico, i rappresentanti delle associazioni promotrici, gli insegnanti e gli studenti. L’accesso sarà consentito ai possessori di green pass.

