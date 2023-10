SPERONE. Il consigliere Angelo Cantalupo lascia il gruppo “Uniti per Sperone”. La nota

“Dopo una lunga riflessione ho maturato l’idea di uscire dal gruppo politico Uniti per Sperone.

Il motivo deriva dal fatto che su alcune tematiche riguardanti l’operato negativo della maggioranza, talvolta non ha trovato l’approvazione dell’intero gruppo politico.

Ritengo che insieme ai colleghi Vecchione e Muccio abbiamo lavorato bene e con la giusta determinazione su parecchi aspetti che hanno riguardato le problematiche segnalate sia dai cittadini, sia per quanto riguarda quelle frutto di nostre iniziative. Su alcuni aspetti, purtroppo, non vi è stata completa convergenza sui metodi adottati e sulle soluzioni da me proposte.

Detto ciò, al fine di evitare che il mio operato possa confliggere con il pensiero degli amici del gruppo Uniti per Sperone, ho deciso di proseguire autonomamente la mia attività di consigliere comunale di opposizione.

Ovviamente, sulle tematiche utili per il bene comune dei cittadini di Sperone, troveranno sempre il mio appoggio”

Il consigliere Angelo Cantalupo