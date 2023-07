SPERONE: Andrea Sannino incanta la Festa di Sant’Elia, con un memorabile concerto.

Ieri sera a Sperone, provincia di Avellino – Una serata indimenticabile si è consumata durante la festa di Sant’Elia, quando il noto cantautore napoletano Andrea Sannino ha offerto al pubblico una performance straordinaria, emozionante e coinvolgente.

Con la sua voce calda e coinvolgente, Sannino ha fatto vibrare i cuori dei presenti, conquistando l’affetto e l’entusiasmo di tutti fin dalle prime note. Accompagnato dal suo cavallo di battaglia, la celebre canzone “Abbracciame”, ha poi sfoggiato tutto il suo repertorio, toccando i brani che hanno catturato l’anima di milioni di fan in Italia e all’estero.

La piazza di Sant’Elia si è riempita di una folla numerosa e calorosa, desiderosa di partecipare attivamente a un evento musicale unico nel suo genere. Nonostante la magia di Sant’Elia sia già un’esperienza affascinante di per sé, la presenza di Andrea Sannino ha aggiunto un tocco di magia in più alla serata.

Tra i brani eseguiti da Sannino, vi sono stati momenti di grande intensità come “Abbracciame”, “Te voglio troppo bene”, “Duje core” e “Nu raggio ‘e sole”. Quest’ultima, una canzone emblematica per il cantautore, ha suscitato un’energica partecipazione del pubblico, che ha cantato a squarciagola ogni parola.

Concludendo la serata in bellezza, Sannino ha promesso di ritornare a Sperone in futuro, regalando ai presenti un motivo in più per attendere con trepidazione le prossime edizioni della Festa di Sant’Elia.

In definitiva, il concerto di Andrea Sannino è stato un vero e proprio trionfo musicale e un’esperienza indimenticabile per tutti coloro che hanno avuto la fortuna di partecipare. La Festa di Sant’Elia ha dimostrato ancora una volta di essere un evento imperdibile per gli amanti della musica e delle tradizioni, rafforzando il legame tra arte, cultura e comunità.

Di seguito il video

(Andrea Salvatore Guerriero)