SPERONE. Adolfo Alaia positivo al Covid, l’annuncio su facebook

“L’avevo pensato che prima o poi mi sarebbe toccato. Mascherina, precauzioni, tre vaccinazioni: certo non potevo starmene a casa. L’ho preso il covid! Per fortuna in forma lieve, solo un po’ di raffreddore, niente febbre, nessun dolore. Non mi pesa, ma un po’ di sofferenza c’è, per la lontananza dagli uffici, dalla gente, dalla squadra. Sono soltanto due giorni, ne dovranno trascorrere altri tre nel rispetto delle norme sperando nella negatività al prossimo tampone. Ma tutto funziona bene, la squadra c’è, i collaboratori si danno da fare, i progetti stanno andando tutti avanti come da programma. Vi aggiornerò, a partire anche da domani, sulle iniziative e sui nuovi lavori da portare avanti e sui progetti che abbiamo in programma e in scadenza. Non avrei voluto che capitasse proprio in questo momento, ma sono confortato per la volontà di tutti nel darsi da fare e nell’impegno che ci stanno mettendo. Stanno uscendo fuori l’impegno e la capacità di tutti, ma su questo ci avrei scommesso”.

