Sostegno unanime al Dottor Aniello Mainolfi: Il Circolo di Castelfranci e i Comuni di Nusco e Torella dei Lombardi Uniti per il Futuro dell’Irpinia

Anche il circolo di Castelfranci (AV) insieme a tutti i suoi iscritti e con all’appoggio dei rappresentanti dei comuni di Nusco e Torella dei Lombardi ha confermato il proprio sostegno alla candidatura di Aniello Mainolfi, nonché responsabile provinciale degli enti locali, in vista dell’imminente congresso provinciale che si terra sabato 20 gennaio e domenica 21 gennaio 2024 presso l’hotel della Ville di Avellino.

Il circolo è rappresentato da personaggi storici come il signor Raffaele Gregorio, persona legata molto alle problematiche del territorio e dei problemi dei giovani nonché figura storica della destra irpina e da Roberto Dutto, una figura di spicco nel mondo industriale soprattutto in Irpinia e consigliere comunale del comune di Nusco (AV).

Un altra figura importante a livello giovanile e di fedele militanza è Antonio Marciano referente del comune di Torella dei Lombardi (AV),una figura giovane ma di lunga militanza politica fin dagli anni studenteschi e persona che ha cuore soprattutto i giovani e le tematiche turistiche e sportive del territorio.

Il circolo tutto compatto sostiene all’unanimità che la candidatura del dottor Aniello Mainolfi possa essere l’unica alternativa e allo stesso tempo l’unica speranza per dare voce e risoluzione ai problemi immensi di un intera provincia da tempo dimenticata, soprattutto per i giovani che vivono ogni giorno nell’incertezza di un avvenire sicuro, tutti gli iscritti e i simpatizzanti del circolo e di questi comuni fino all’ultimo istante confermeranno il loro sostegno alla candidatura di Mainolfi nella speranza di dare un futuro e una svolta definitiva al tutto il territorio irpino e al bene comune di tutti i cittadini!