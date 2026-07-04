SIRIGNANO. La famiglia Spirito: “Grazie a Sirignano, Comiziano e a tutti coloro che ci sono stati vicini”

A pochi giorni dalla tragica scomparsa di Carmine Spirito, deceduto in seguito al grave incidente sul lavoro avvenuto a Comiziano, la famiglia ha voluto affidare un messaggio pubblico di ringraziamento alle comunità che hanno manifestato affetto, vicinanza e solidarietà in uno dei momenti più dolorosi della propria vita.

Un pensiero particolare è rivolto ai Comuni di Sirignano e Comiziano, che hanno espresso la partecipazione al lutto con gesti concreti e significativi.

«Desideriamo esprimere, a nome di tutta la nostra famiglia, il più sincero ringraziamento ai Sindaci, alle Amministrazioni comunali e a tutti i cittadini di Sirignano e Comiziano per il gesto di grande rispetto, partecipazione e vicinanza dimostrato in occasione della scomparsa del nostro caro papà.

Con sincera riconoscenza.

La famiglia Spirito.»

La famiglia ha inoltre voluto estendere il proprio ringraziamento a tutte le persone che, in questi giorni di profondo dolore, hanno fatto sentire la loro presenza con un gesto, una parola o una testimonianza di affetto.

«La famiglia Spirito ringrazia di cuore i familiari, gli amici, i colleghi, i conoscenti, i rappresentanti delle istituzioni, le associazioni e tutti coloro che, con la loro presenza, i messaggi, le telefonate, i fiori e ogni altro gesto di affetto e solidarietà, hanno condiviso il nostro dolore.

Non potendo ringraziare personalmente ciascuno, desideriamo far giungere a tutti la nostra più sincera riconoscenza. Ogni parola e ogni gesto di vicinanza sono stati per noi fonte di grande conforto.»

Parole che testimoniano la gratitudine della famiglia Spirito verso quanti hanno partecipato al dolore per la perdita di Carmine, dimostrando come la solidarietà e la vicinanza di un’intera comunità possano rappresentare un sostegno prezioso nei momenti più difficili.