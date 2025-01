Sirignano, il Sindaco Colucci esprime gratitudine e fiducia verso il Consigliere Graziano e il Presidente Buonopane

In un sentito messaggio, il Sindaco di Sirignano ha voluto ringraziare pubblicamente il Consigliere Provinciale Pino Graziano per il suo impegno e la sua attenzione verso il territorio. Le parole del Sindaco sottolineano non solo la stima verso l’operato di Graziano, ma anche l’importanza del lavoro svolto per valorizzare le risorse e le bellezze locali.

*”Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine per l’attenzione e l’impegno dimostrato verso il nostro territorio. Il vostro interesse rappresenta un grande valore per la comunità e un’importante occasione per promuovere le nostre bellezze e risorse. Grazie per aver contribuito a valorizzare ciò che rende unico il nostro territorio”*, ha dichiarato il Sindaco Colucci.

Pino Graziano, Consigliere Provinciale con deleghe ricevute dal Presidente Rizieri Buonopane, riveste un ruolo strategico e centrale nel perseguire gli obiettivi prefissati dal programma provinciale. La sua competenza e dedizione sono state evidenziate dal Sindaco, che ha dichiarato: *”Siamo certi che il suo impegno, la sua competenza e la sua dedizione saranno determinanti per il successo delle iniziative in questi ambiti cruciali.”*

Un messaggio che non si limita a celebrare l’impegno del Consigliere, ma rinnova anche il sostegno del Comune al Presidente della Provincia Rizieri Buonopane. Questo spirito di collaborazione istituzionale rappresenta un elemento chiave per il progresso del territorio.

Il Sindaco Colucci ha voluto quindi ribadire la centralità del lavoro di squadra tra Comune e Provincia, sottolineando l’importanza di un dialogo costante per promuovere e rafforzare le potenzialità del territorio di Sirignano e dell’intera comunità provinciale.