Sirignano dice no all’aumento delle tariffe idriche: il Sindaco e i Consiglieri comunali esprimono netta contrarietà

Sirignano, 8 agosto 2025 – Il Sindaco e i Consiglieri comunali di Sirignano hanno espresso ferma e motivata opposizione alla recente decisione del Consiglio di Distretto Irpino dell’Ente Idrico Campano relativa all’aumento delle tariffe per il servizio idrico.

Attraverso una nota congiunta, l’Amministrazione comunale ha stigmatizzato il provvedimento, definendolo “inaccettabile” e sottolineando come sia stato adottato senza un adeguato coinvolgimento dei territori e delle amministrazioni locali, proprio in un momento in cui cittadini e imprese sono già duramente colpiti dall’aumento generalizzato del costo della vita.

“Riteniamo inaccettabile che le criticità gestionali dell’ente vengano scaricate, ancora una volta, sull’utenza”, si legge nella nota.

L’Amministrazione ha ribadito con forza un principio fondamentale: l’acqua è un bene primario, universale e non mercificabile, e spetta alle istituzioni garantirne l’accesso a condizioni eque, senza aggravare ulteriormente il carico economico su famiglie e attività produttive.

Alla luce di queste considerazioni, il Sindaco e i Consiglieri comunali di Sirignano chiedono al Consiglio di Distretto di rivedere con urgenza la decisione assunta e di avviare un confronto serio e trasparente con i sindaci del territorio e le comunità coinvolte, al fine di individuare soluzioni alternative e sostenibili.

“Come Amministrazione comunale ci impegniamo a difendere gli interessi della nostra comunità e a sostenere tutte le iniziative istituzionali volte a tutelare un diritto fondamentale come quello all’acqua pubblica.”

Una posizione chiara e determinata, che si inserisce nel più ampio dibattito regionale sull’accesso equo e sostenibile alle risorse idriche, in difesa dei diritti dei cittadini e dei territori.