SCOMPARSA DI CIRIACO DE MITA IL CORDOGLIO DI PATRICIELLO

“La scomparsa di Ciriaco De Mita mi addolora in maniera sincera e profonda. Più che il politico, di cui tutti stanno parlando in queste ore, a me piace ricordare il De Mita uomo: una persona estremamente buona e gentile, un intellettuale finissimo e uno straordinario narratore. Ho avuto la fortuna di conoscerlo e frequentarlo molto, sia nei miei primi anni nella DC, sia quando abbiamo condiviso gli scranni del Parlamento europeo dal 2009 al 2014. Restano indimenticabili nella mia memoria i nostri viaggi insieme, le lunghe chiacchierate nei corridoi dell’Eurocamera, i pranzi fugaci tra una votazione e l’altra in cui era impossibile non restare affascinati dalla sua straordinaria capacità oratoria. Tutte le volte che sono stato con lui ho avuto sempre forte l’impressione di trovarmi davanti uno straordinario uomo del sud, un politico che ha creduto e combattuto per i propri ideali. Lo ha fatto in ogni stagione della sua vita, sia come Presidente del Consiglio, sia come sindaco di Nusco, il suo amatissimo paese natale, e sempre con grande senso delle istituzioni e con quella signorilità che lo ha contraddistinto per tutta la vita. Ad una persona così era impossibile non voler bene”.

Questo il commento di Aldo Patriciello, europarlamentare molisano e membro del Partito Popolare Europeo, alla notizia della scomparsa di Ciriaco De Mita.

