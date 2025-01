Sciopero EAV il 28 gennaio: stop di 4 ore dopo gli episodi di violenza

A seguito del grave episodio di violenza verificatosi il 26 gennaio presso la fermata EAV di via Nocera, che ha coinvolto due tifoserie avversarie in scontri sulla banchina e a bordo di un treno, le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Faisa Cisal e Conf.A.I.L. hanno proclamato uno sciopero di 4 ore per domani, 28 gennaio 2025.

Lo sciopero, che si svolgerà dalle 8:20 alle 12:20, riguarderà tutti i servizi della rete EAV. La protesta è stata indetta ai sensi dell’Art. 2 comma 7 della L. 146/90 e 83/200, con la motivazione di tutelare l’incolumità e la sicurezza dei lavoratori, considerate a rischio dopo i recenti episodi violenti.

Gli utenti possono consultare gli orari delle partenze garantite prima dell’inizio dello sciopero e delle prime corse disponibili alla ripresa del servizio sul sito ufficiale eavsrl.it.

Questo sciopero sottolinea l’urgenza di affrontare il problema della sicurezza nelle infrastrutture di trasporto pubblico, un tema che riguarda sia i lavoratori che i passeggeri. Dopo l’episodio di via Nocera, il clima di tensione ha spinto i sindacati a chiedere interventi concreti per prevenire situazioni simili in futuro.

Resta alta l’attenzione sul dialogo tra sindacati, aziende e istituzioni per garantire la sicurezza e la continuità dei servizi.