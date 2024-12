Saviano celebra Raffaele Allocca: targa commemorativa a cento anni dalla nascita

Il Comune di Saviano ricorda Raffaele Allocca, Sindaco e Parlamentare, a cento anni dalla nascita. Sabato 28 dicembre, cerimonia di apposizione di una targa all’esterno della casa dove nacque

A cento anni dalla nascita di Raffaele Allocca, medico, sindaco e parlamentare della Repubblica, il Comune di Saviano lo ricorda con una targa che sarà apposta all’esterno della casa dove nacque in via Fratelli Tufano a giugno del 1924. La cerimonia commemorativa con lo scoprimento della targa si terrà sabato 28 dicembre alle ore 10.30. Raffaele Allocca è stato fervente cattolico e a segnare la sua predilezione per gli studi umanistici e la formazione culturale e politica furono lo zio Carmine Scibelli Parroco a Saviano della Chiesa di San Michele Arcangelo ed il prof. Umberto Amelio, anch’egli sacerdote e docente di latino e greco al Seminario Vescovile di Nola. Presidente dell’Associazione Cattolica “ San Giacomo” di Saviano e vice presidente della Gioventù Italiana Associazione Cattolica della Diocesi di Nola, è delegato nel settembre 1948 a Roma al Convegno Nazionale dell’80° della Gioventù Italiana di Azione Cattolica alla presenza di Papa Pio XII. Aderisce alle “idee ricostruttive della Democrazia Cristiana” di Alcide De Gasperi, che dal dicembre 1943 diffonde e sostiene nell’area nolana, partecipando fra l’altro alla fondazione di numerose sezioni del partito ed alla costituzione dei Comitati di liberazione nazionale nei Comuni dell’entroterra di Napoli facendo egli stesso parte del Comitato del Capoluogo di zona

in rappresentanza dei cattolici democratici.

Laureato in Medicina e Chirurgia, si specializza in Igiene e Medicina Preventiva con orientamento di Sanità Pubblica ed in Medicina del Lavoro e delle Assicurazioni.

Primario medico legale della sede regionale INPS della Campania e consulente

medico legale dell’INAIL diventa Consigliere nazionale negli anni 60 della Federazione Medici funzionari della CISL, socio dell’Associazione Medici Cattolici Italiani della Sezione di Nola e docente di Biologia nella Scuola Superiore per Assistenti Sociali di Napoli.

Già Segretario della Sezione di Saviano, è componente del Comitato provinciale di Napoli e della Giunta esecutiva della Democrazia Cristiana dal 1947 al 1960; è delegato di Napoli ai congressi nazionali del partito di Venezia, Trento e Firenze.

L’impegno politico lo vede Consigliere comunale di Saviano dal 1960 al 1975 e Sindaco dal dicembre del 1964 al giugno del 1975. Durante questo periodo ha dato prova di guida amministrativa avviando il risanamento finanziario dell’Ente locale, risolvendo disagi e problemi urbanistici particolarmente sentiti dalla popolazione dell’epoca e favorendo un diverso assetto del territorio comunale. Tra gli interventi più significativi si ricordano la realizzazione della rete idrica nelle periferie ed il rifacimento e l’ampliamento di quella preesistente nel centro storico e la prima sopraelevazione negli anni 70, con l’eliminazione del passaggio a livello di Sirico,

della stazione ferroviaria di Saviano della ex Circumvesuviana, oggi EAV, sulla linea Napoli Nola Baiano, con positive ricadute sulla mobilità pubblica e privata e sull’ integrazione urbanistica. Manche l’ampliamento di alcune strade strategiche per l’assetto della viabilità e dello sviluppo urbanistico come Corso Italia, Via Gianturco, Via Nuova Ferrovia, oggi Via Corsi, Via Tappia Furignano ed altre; la progettazione ed il inanziamento per la realizzazione del Municipio nell’attuale sede di

Piazzale Enrico De Nicola oltre agli atti propedeuci alla progettazione ed al finanziamento per la realizzazione della Scuola Media “ Antonio Ciccone” in Via Leonardo Sciascia. Raffaele Allocca è stato Deputato al Parlamento per il Collegio XXII Napoli-Caserta nella V e VI Legislatura dal 26 maggio 1968 ininterrottamente fino al 4 luglio 1976 e nella VIII Legislatura dal 9 giugno

1979 fino all’11 luglio 1983. Nella V Legislatura è componente della XIII Commissione permanente Lavoro e Previdenza Sociale e della XIV Commissione Igiene e Sanità Pubblica; nella VI legislatura componente della VII Commissione Difesa e segretario della XIV Igiene e Sanità Pubblica; nella VIII

legislatura componente della VII Commissione Difesa e vicepresidente vicario della XIV Igiene e Sanità Pubblica. Nel 1991 è insignito dal Presidente della Repubblica Francesco Cossiga della Onorificenza di Cavaliere di Gran Croce al Merito della Repubblica Italiana. La serenità, che ha manifestato in ogni azione della sua operosa vita, si è intensificata quasi mirabilmente nel momento del suo inaspettato addio per un male incurabile, avvenuto il 10 gennaio del 1995.