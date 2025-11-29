SANT’Oggi. Sabato 29 novembre la chiesa celebra san Saturnino di Tolosa e Serva di Dio Dorothy Day

29 novembre: Serva di Dio Dorothy Day, nacque a Brooklyn (Stati Uniti) l’8 novembre 1897, venne battezzata nella Chiesa Episcopale. Dorothy si trasferì con la famiglia a San Francisco, ma il sisma del 1908 lascia il padre John disoccupato e si trasferirono a Chicago, in un umile appartamento. Quando John fu nominato redattore sportivo di un giornale di Chicago, la famiglia Day si trasferì in una più comoda casa nella parte nord della città. Qui Dorothy ha cominciato a leggere i libri che smossero la sua coscienza. Il romanzo di Upton Sinclair, La Giungla, ispirò la Day a fare lunghe passeggiate nelle povere contrade della parte sud di Chicago. Era l’inizio di una lunga vita di attrazione per le zone che molta gente evita, qui inizia la sua vocazione verso i poveri. Una vita travagliata sostanzialmente divisa in due: studi al College di Urbana (Illinois), reporter a New York. Nel novembre del 1917 Dorothy andò in prigione per essere stata una delle quaranta donne che avevano protestato di fronte alla Casa Bianca per l’esclusione delle donne dal voto. Arrivate in una casa di lavoro rurale le donne furono trattate brutalmente ed esse risposero con uno sciopero della fame. Alla fine furono liberate con un ordine presidenziale. Ritornando a New York ritenne che il giornalismo fosse una magra risposta ad un mondo in guerra. E così, nella primavera del 1918, firmò per aderire ad un programma di formazione infermieristico a Brooklyn. Ha vissuto diversi amori, un aborto volontario, la relazione stabile con Forrest Batterham, botanico inglese, anarchico e contrario al matrimonio; nel 1927 la nascita di una figlia, Tamar, e la decisione di battezzarla, scelta che porrà termine alla relazione con Batterham. Inizia un lento cammino di conversione alla Chiesa cattolica, da lei vista come la “chiesa dei poveri”, ma resta costantemente dibattuta tra scelta religiosa e valori sociali, come le marce a fianco dei comunisti per chiedere i sussidi di disoccupazione, le cure sanitarie, l’assistenza materno-infantile. Nel 1932 l’incontro con Peter Maurin, un immigrato francese con il quale fonda un giornale, il Catholic Worker, (venduto ad 1 penny la copia “così ciascuno può permettersi di comprarlo”) che diventa il centro d’azione di un movimento cattolico sociale con la fondazione di diverse case di accoglienza per senzatetto e anche comunità agricole in stile cooperativo. Partecipa lei stessa a numerose manifestazioni in difesa degli agricoltori, come in California a fianco di Cesar Chavez, per lo “sciopero dell’uva”. Gli articoli sul giornale sono di stampo pacifista: si parla di crociate e di papi in guerra, ma anche di san Francesco d’Assisi e della necessità per i cristiani del XX secolo di scelte di pace. Nel 1963 è a Roma con migliaia di donne a manifestare il suo grazie a Giovanni XXIII per l’enciclica “Pacem in terris”. Insieme alla sua missione per i poveri, Dorothy sente che sua missione è anche scrivere e vivere un’intensa vita intellettuale: tiene un diario e collabora al suo giornale sino all’ultimo. Senza dubbio è stata una donna del nostro tempo, da lei vissuto con inquietudine, una donna nuova, che osava dire: «Non chiamatemi santa non voglio essere archiviata così facilmente: se ho ottenuto qualcosa nel corso della mia vita, è perché non ho esitato a parlare di Dio e della sua volontà», con queste parole Dorothy Day, negli ultimi giorni della sua vita, liquidava chi parlava di lei in modo troppo agiografico. Il suo pellegrinaggio terreno si è concluso a Maryhouse a New York City dove morì il 29 novembre 1980 tra i poveri.