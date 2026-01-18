SANT’Oggi. Oggi 18 gennaio la chiesa celebra santa Prisca, santa Margherita d’Ungheria e …

18 gennaio: Santa Margherita d’Ungheria, nacque a Fortezza di Clissa (Croazia) il 27 gennaio 1242, Figlia del re d’Ungheria Béla IV, nipote di Elisabetta di Turingia, venne educata preso il monastero domenicano di Veszprém, nel quale entrò all’età di 3 anni, nel 1246. Ella era stata consacrata a Dio con voto dai suoi genitori prima ancora che nascesse, in un momento assai drammatico per la storia della Nazione: i Tartari, popolazione barbara e crudele, stavano occupando l’Ungheria seminando dappertutto distruzione e morte. Il re e la regina, costretti a fuggire in Dalmazia confidando nella misericordia di Dio, avevano promesso di donargli la creatura che stava per nascere se i Tartari si fossero allontanati. Dopo pochi giorni da quel loro voto, i barbari, quasi inspiegabilmente, si ritirarono. Sei anni più tardi Margherita era stata affidata al monastero delle Suore Domenicane, a Veszprem, per essere allevata secondo la vita religiosa. Presso il monastero venivano parecchie bambine nobili o ricche, che si preparavano ad una vita consona al loro rango a tutto era disposto perché lo studio, le preghiere, i lavori casalinghi si alternassero col gioco e il necessario riposo, secondo l’età. A Veszprem rimase fin verso i 10 anni, quando i suoi genitori fecero costruire un monastero che la accogliesse, insieme alle suore, nell’Isola delle Lepri, sul fiume Danubio, vicino alla città di Budapest. Quando il re e la regina, nelle loro visite portavano doni preziosi, ella chiedeva che tutto venisse donato ai poveri e in aiuto alle chiese. Ma, nonostante i voti emessi, per questa principessa, sor¬se un grande ostacolo: i genitori le chiesero di accettare il matrimonio col re di Boemia, Ottocaro II per garantire alla Nazione un alleato forte. Avrebbero ottenuto la dispensa dei voti dal Sommo Pontefice. Per mettersi al sicuro, il 14 giugno 1261, volle ricevere il velo e pronunziare i voti solenni davanti all’altare di santa Elisabetta, sua zia, in presenza dell’arcivescovo e di tutta la cor¬te. Poi depose ai piedi del Crocifisso la corona d’oro che le era stata posata sul capo. La sua preghiera fu continua, anche se si dedicava ai lavori manuali più umili e sfibranti, come trasportare l’acqua in pesanti secchi, portare la legna e accendere il fuoco, scendere in cantina, attendere alla cucina spazzare e lavare. Non aveva alcun riguardo per se stessa né si lamentava mai. Serviva con particolare amore la sorelle ammalate offrendo loro tutti servizi richiesti, anche i più umilianti e assecondando con gentilezza loro desideri. Praticava con rigore i digiuni prescritti e ne aggiungeva altri di sua, volontà: sette mesi all’anno viveva praticamente a pane e acqua. A 28 anni Margherita spossata dalle penitenze e dalle fatiche, era pronta per l’ultimo sacrificio: quello della sua vita. Morì il 18 gennaio 1270, nel suo convento dell’Isola delle Lepri presso Budapest, a 29 anni.