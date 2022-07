SANT’Oggi. Martedì 12 luglio la chiesa celebra san Giovanni Gualberto, san Leone I abati

a cura di don Riccardo Pecchia

Oggi 12 luglio la chiesa celebra San Giovanni Gualberto, nacque probabilmente a Firenze da una nobile famiglia e malgrado un’educazione marcatamente religiosa, la sua gioventù fu caratterizzata da dissolutezze d’ogni genere, un’esperienza sconvolgente fece cambiare la sua vita: un parente assassinò suo fratello Ugo, Giovanni giurò vendetta e si mise alla ricerca dell’omicida, ma quando il suo avversario si inginocchiò e messo le braccia in forma di croce invocò pietà in preda al terrore, Giovanni gettò la spada e lo perdonò; a quel punto Giovanni, secondo la tradizione, sarebbe entrato nel monastero di San Miniato e avrebbe visto il crocifisso che dalla croce abbassava il capo verso di lui come segno di approvazione, dopo questa esperienza il diciottenne Giovanni maturò la decisione di farsi monaco all’interno del monastero benedettino di San Miniato, rimasto qualche tempo si ritirò in solitudine insieme ad alcuni monaci giunse a Vallombrosa dove costruì un monastero e fondò la Congregazione vallombrosana, Giovanni Gualberto morì nella badia di Passignano, un monastero che aveva accettato la sua Regola; patrono del Corpo forestale dello Stato.