SANT’Oggi. Lunedì 29 novembre la chiesa celebra san Saturnino di Tolosa, san Francesco Antonio Fasani e Serva di Dio Dorothy Day

Oggi 29 novembre la chiesa celebrail nome è africano e, sebbene non si abbiano molte informazioni su di lui, prima della sua nomina a vescovo, è venerato come missionario e come primo vescovo di Tolosa. Sembra che abbia predicato su entrambi i versanti dei Pirenei, convertendo, secondo Venanzio Fortunato, molti pagani. San Sidonio Apollinare gli rende merito, e san Gregorio di Tours lo cita più di una volta, dimostrando chiaramente di conoscerne la Passio Saturnini. Secondo l’autore della passio, scritta prima del VII secolo. Saturnino chiamava a raccolta i suoi fedeli in una piccola chiesa di Tolosa, separata da casa sua dal tempio principale della città, dove il popolo si recava per consultare gli oracoli; quando questi ultimi non si pronunciarono per un certo periodo, il loro silenzio fu attribuito alla presenza del vescovo cristiano. Così un giorno, mentre Saturnino stava passando dinnanzi al tempio di Giove Capitolino, dove venivano sacrificati tori alla divinità, i responsi degli aruspici risultavano incomprensibili, allora fu catturato dai sacerdoti che lo trascinarono dentro e gli ordinarono di compiere un sacrificio agli dèi offesi, altrimenti sarebbe stato sacrificato. Saturnino, rispose: «Io adoro solo un Dio e solo a Lui sono pronto a offrire un sacrificio di lode. I vostri dèi sono malvagi e preferiscono il sacrificio delle vostre anime piuttosto che dei vostri vitelli. Come posso temerli, dato che asserite che tremano davanti a un cristiano?». Infuriati dalle sue parole, dopo il suo rifiuto di sacrificare a Giove, sarebbe così stato legato al collo di un toro che, reso inferocito da pungoli vari, fuggì straziando le membra del povero vescovo cristiano. Quando la corda si ruppe, i resti, lasciati fuori delle porte della città, furono raccolti da due uomini e seppelliti in una fossa; in seguito, i suoi resti furono ritrovati nel VI secolo dal duca Leunebaldo che fece erigere sul luogo una chiesa a lui dedicata, Saint Sernin-du-Taur; protettore delle corride.