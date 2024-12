SANT’Oggi. Lunedì 16 dicembre la chiesa celebra sant’Aggeo profeta, sant’Adelaide di Borgogna e beata Maria degli Angeli

16 dicembre: beata Maria degli Angeli (al secolo Marianna Fontanella), nacque a Torino il 7 gennaio 1661 dal conte Giovanni Donato Fontanella e da Maria Tana. Marianna fin da bambina presenta un animo sensibile ai valori religiosi e cristiani e secondo le usanze del tempo viene educata da un precettore che vive in famiglia. Combattuta tra il desiderio di Dio e le vanità mondane, soffriva un profondo disagio interiore, finché non si arrese ai richiami dello Spirito, un giorno Marianna trova in solaio un Crocifisso senza braccia e ne rimane turbata, a tal punto da gettar via la sua bambola, decisa a consolare il Cristo sofferente. Dopo una breve esperienza di educanda presso le Monache Cistercensi di Saluzzo, si dedicò con maggiore impegno alla vita di pietà e intensificò il suo rapporto con Dio nell’orazione, che la attirava in modo irresistibile. Intanto Marianna ritornata in famiglia si reca a Torino per l’ostensione della Santa Sindone dove viene notata per la sua compostezza da padre Francesco Antonio di Sant’Andrea, un carmelitano, che cerca con un pretesto di avvicinare la giovane e le racconta della vita monastica del Carmelo di Santa Cristina descrivendo lo spirito e la Regola del monastero. Così rivela in famiglia la sua intenzione di essere Carmelitana. Superata l’opposizione della famiglia, a 15 anni, il 19 novembre 1676 entrò nel Carmelo di Santa Cristina a Torino, prendendo il nome religioso di suor Maria degli Angeli. Marianna emetterà la professione religiosa, il 26 dicembre 1677, e saranno questi per lei anni di prove interiori e di forti e straordinarie esperienze mistiche. Suor Maria degli Angeli raggiunto un elevato equilibrio interiore, riceve dalla Santa Sede la dispensa per via della sua giovane età, e a soli 30 anni, viene eletta Priora nel 1694. Ma la sua santità brillò soprattutto nell’amore ardente per le anime. Alimentato dall’esperienza forte della preghiera, sostenuto dalla penitenza generosa e da una carità ardente, il suo zelo si concretizzò a favore di chiunque avesse avuto bisogno del suo aiuto o della sua preghiera. La fama della sua santità varcò presto le soglie della clausura, soprattutto per le frequenti visite al monastero da parte delle principesse reali e del loro seguito. Persone di ogni ceto e categoria ricorrevano a lei per consiglio o per la sua intercessione presso il Signore. Desiderosa di sfuggire a tale notorietà e spinta dal desiderio di fondare un nuovo Carmelo che potesse accogliere le giovani che non potevano essere ricevute a Santa Cristina per mancanza di posti, avviò allo scopo trattative con i Superiori e con la Corte; così il beato Sebastiano Valfrè le fa sapere che la vedova Sapino di Moncalieri ha lasciato per testamento la sua casa perché sia adibita a monastero. Da quel momento il Signore esorta in una visione a suor Maria degli Angeli a scegliere Moncalieri e a intitolare la fondazione a san Giuseppe. Il 16 settembre 1703 viene inaugurato il Carmelo di Moncalieri, e partono da Santa Cristina tre monache, di cui prende l’incarico di Priora la madre Maria Vittoria della Santissima Annunziata, la beata però non poté trasferirsi per l’opposizione dei Savoia che avevano esercitato forti pressioni sui Superiori per impedire che la Madre si allontanasse da Torino. Di qui continuò a provvedere le monache di Moncalieri del necessario, occupandosi della loro formazione spirituale e vigilando con cuore di madre sul buon andamento della comunità, questo fino alla sua morte. Morì il 16 dicembre 1717.