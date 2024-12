Crazy Competition: il 16 dicembre la sfida tra i migliori barman al Fuoriorario Events di Aversa

L’attesa è finita! Torna la Crazy Competition, la gara dedicata ai migliori barman del territorio, ideata da Domenico Barra. L’appuntamento è per lunedì 16 dicembre, a partire dalle ore 10:00, presso il Fuoriorario Events di via Domenico Pirozzi ad Aversa. Il tema scelto per l’edizione di quest’anno è “Il Sesto Senso”, un omaggio alla creatività, all’intuizione e all’arte del cocktail.

I protagonisti della competizione

Saranno 25 i concorrenti che si sfideranno per conquistare il titolo di miglior barman della Crazy Competition, con l’aggiunta di due giovani promesse pronte a stupire. Tra i partecipanti spiccano nomi affermati e nuove leve, tutti pronti a mettere alla prova la propria abilità e fantasia.

Partecipanti della categoria principale:

Alessandro di Palo

Amedeo Paone

Amedeo Saide

Angelo Dandi Russo

Antonio Buono

Antonio Cresci

Antonio Provenzano

Chiara Braione

Christian Argento

Elena Cioce

Elia Gargiulo

Fabio Liccardo

Fabrizio Sergnese

Giovanni Ferone

Giulio Senese

Giuseppe Esposito

Giuseppe Migliardi

Innocenzo Crispino

Luisa Esposito

Marianna Soro

Miriam Troccoli

Pasquale de Falco

Pietro Betti

Simone di Gaeta

Tiziana Natella

Giovani promesse:

Antonio Perfetto

Gianmarco Piccolo

Tra i protagonisti, non poteva mancare Giuseppe Buonocore, noto come il “Barman dell’Amore”, simbolo di passione e dedizione in questo settore.

Un’esperienza unica: masterclass, show cooking e tanto altro

Oltre alla gara, l’evento offrirà numerose attività collaterali:

Masterclass con esperti del settore ristorativo (dalle ore 10:00 alle 12:30), dedicate sia agli appassionati che agli studenti degli istituti alberghieri.

con esperti del settore ristorativo (dalle ore 10:00 alle 12:30), dedicate sia agli appassionati che agli studenti degli istituti alberghieri. Buffet gourmet , arricchito dalle prelibatezze di: Gennaro Galeotafiore (Sapori di Napoli) con i suoi fritti d’autore. Loredana Errichiello e Diego Guglielminetti con i loro show cooking. Le specialità casearie del Caseificio Franzese. I dolci d’autore del Maestro Pasticcere Ciro Scognamiglio (Pasticceria Poppella). Il famoso Panbusció, firmato Luigi Conte della pasticceria Vanily.

, arricchito dalle prelibatezze di:

Spazio anche a Gusto Territoriale, associazione presieduta da Antimo Migliaccio, che proporrà show cooking con i partner:

Casatié di Andrea Petrone.

di Andrea Petrone. Le carni di Masseria Del Kampo .

. I semifreddi dell’azienda Cazzimbocchio.

Gran finale: premiazioni e tombolata

La giornata si concluderà con una tombolata a premi per il pubblico partecipante, che anticiperà la proclamazione del vincitore della Crazy Competition.

Come partecipare

L’evento è aperto a tutti gli appassionati di mixology e ristorazione. Per informazioni è possibile contattare Domenico Barra:

📞 366.2544959

📧 barra.domenicovinapoly@gmail.com

Non mancate! Lunedì 16 dicembre, dalle ore 10:00, presso il Fuoriorario Events ad Aversa, per una giornata di gusto, spettacolo e creatività.