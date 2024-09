SANT’Oggi. Giovedì 12 settembre la chiesa celebra il Santissimo Nome di Maria e : san Guido di Anderlecht

12 settembre: san Guido di Anderlecht, nacque intorno al 950, figlio di contadini della regione belga del Brabante, Guido fin da giovanissimo si dimostrò mite e generoso, distaccato dai beni terreni. Dalla storia sappiamo che era garzone presso un contadino della zona e che donava ai poveri tutto quanto egli possedeva, compresa la razione di pane a lui destinata. Lasciata la terra natia si recò a Laken, presso Bruxelles, dove divenne sacrestano presso la Chiesa di Notre Dame, svolgendo una intensa attività a favore dei poveri, dapprima raccogliendo elemosine e poi costituendo una attività commerciale via mare, i cui fondi erano destinati agli indigenti, ma la prima nave che riuscì ad armare affondò nella Senna con tutto il carico. A seguito del naufragio che fu considerato come un presagio divino, Guido abbandonò l’attività commerciale e partì in pellegrinaggio nei luoghi cristiani d’Europa e in Terrasanta. Per sette anni percorse strade tortuose e insicure. Di ritorno dalla Terrasanta, a Roma, incontrò il decano di Anderlecht, Wonedulphe, gravemente malato che prima di spirare, gli affidò il compito di annunciare la sua morte ad Anderlecht. Guido riuscì a portare a termine la sua missione, stanco e malato venne ospitato da un sacerdote di Anderlecht, vi morì il 12 settembre 1012, per dissenteria. La sua vita si era trasformata in quella di un pellegrino, povero tra i poveri, umile, ma tenace annunciatore del messaggio evangelico. Per questo motivo, san Guido di Anderlecht può essere a ragione considerato un precursore di san Francesco d’Assisi; patrono dei sacrestani, agricoltori, campanari