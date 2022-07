SANT’Oggi. Domenica 10 luglio la chiesa celebra sante Rufina e Seconda e …

10 luglio: san Canuto IV, conosciuto come Canuto il Santo, re di Danimarca; succeduto al fratellastro Harald III, si dimostrò presto di essere un re tanto devoto quanto ambizioso, il suo regno fu segnato da forti tentativi di aumentare il proprio potere in Danimarca, emise leggi volte a proteggere i deboli, gli orfani, le vedove e gli stranieri, istituì una sorta di sostentamento del clero, trasferì gran parte del potere dai conti ai vescovi che vennero così investiti anche di cariche temporali, si fece inoltre promotore dell’edificazione di numerose chiese ed effettuò cospicue donazioni in favore dei nuovi monasteri fondati dai missionari inglesi, ma tale politica condusse allo scontento i suoi sudditi, che non erano abituati ad un re che reclamasse tali poteri e pretendesse di interferire nella loro vita quotidiana; egli ritenne di aver diritto anche alla corona inglese, perciò considerava illegittima l’occupazione dell’Inghilterra compiuta dai normanni e perciò tentò ripetutamente di sconfiggere Guglielmo il Conquistatore, in nome di una ritrovata unità fra Danimarca ed Inghilterra, Canuto preparava l’invasione dell’Inghilterra con una flotta che tuttavia non salpò mai, ma rima che la flotta fosse stata nuovamente radunata, una rivolta di contadini scoppiò dove risiedeva Canuto, egli cercò rifugio con il suo seguito nella chiesa di Sant’Albano ad Odense, ma i ribelli irruppero nell’edificio e trucidarono davanti all’altare Canuto con il fratello Benedikt e diciassette uomini del suo seguito.