SAN PAOLO BEL SITO (NA). Prossima installazione colonnine per la ricarica delle auto elettriche

I combustibili fossili stanno progressivamente lasciando spazio alle energie rinnovabili. Il pianeta sta soffocando e, dunque, non rimangono altre vie percorribili. L’ impronta di questa irreversibile trasformazione non la si può non notare persino nei nostri comuni. Assistiamo sempre più spesso, per esempio, all’impianto di colonnine per la ricarica delle auto elettriche. Dai Comuni più grandi ai Comuni più piccoli. Il paese di San Paolo Bel Sito, ridente comune a pochi chilometri da Nola, ne è un esempio. Il Bel Sito ha sposato questa scelta e procederà nei prossimi mesi all’installazione dei primi due erogatori di energia. Nei giorni scorsi, difatti, la giunta comunale ha deliberato l’accordo con Acea Innovation, azienda romana che si occuperà della messa in opera di queste colonnine. L’ impianto della struttura avrà per le casse comunali costo zero proprio grazie all’ intesa tra il Comune e l’azienda del gruppo Acea che ha come scopo quello di supportare la transizione energetica. Il luogo prescelto in cui saranno ubicate queste colonnine sarà il parcheggio comunale in via Palma Campania. <<Mi ritengo soddisfatto dell’intesa trovata con Acea>> afferma Aniello Sabatino consigliere comunale di San Paolo, fautore dell’accordo. <<Come amministratore>> continua << intendo promuovere la diffusione di forme di mobilità sostenibile in ambito privato, favorendo sistemi di trasporto a basso impatto ambientale>>. Dunque, per l’ecosostenibilità il Comune del Bel Sito parte da qui.

