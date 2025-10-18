San Paolo Bel Sito, malore vicino al cimitero: di Nola, salvato in extremis da due agenti della Guardia Agroforestale Italiana

SAN PAOLO BEL SITO (NA) – Attimi di paura nella serata di ieri, intorno alle 20:30, in via Macello, nei pressi del cimitero comunale di Nola. Durante un normale servizio di controllo ambientale, il Dirigente Regionale Andrea Palmese e il Capo Gruppo Fiorello Caracciolo della Guardia Agroforestale Italiana hanno notato un’auto ferma a bordo strada con una persona all’interno che li osservava.

Insospettiti, gli agenti si sono avvicinati per accertarsi che fosse tutto in regola e per chiedere se l’uomo avesse bisogno di aiuto. L’automobilista, Iovino Gioacchino, residente a San Paolo Bel Sito, ha riferito di non sentirsi bene. I due operatori hanno subito notato che si toccava ripetutamente il petto e il collo, mostrando evidenti segni di malessere fisico.

Comprendendo la gravità della situazione, Palmese e Caracciolo hanno immediatamente soccorso l’uomo e lo hanno accompagnato al pronto soccorso dell’Ospedale di Nola, dove i medici hanno confermato il sospetto di problemi cardiaci.

Grazie al loro tempestivo intervento, l’uomo ha ricevuto in tempo l’assistenza necessaria e questa mattina è stato dimesso con l’indicazione di riposarsi ed evitare stress.

Un episodio che dimostra ancora una volta come la presenza sul territorio e l’attenzione degli operatori della Guardia Agroforestale Italiana possano fare la differenza, non solo nella tutela ambientale, ma anche nella sicurezza e salvaguardia della vita dei cittadini.