Roccarainola, rubano un furgone pieno di giornali e lo usano per tentare un furto al bancomat: ritrovato a Caivano

ROCCARAINOLA (NA) – Un episodio dai contorni insoliti si è verificato nella notte tra giovedì e venerdì nel Nolano: un furgone carico di giornali, destinati alle edicole della zona, è stato rubato a Roccarainola e poi utilizzato poche ore dopo per un tentato furto a un bancomat a San Gennaro Vesuviano.

Secondo quanto emerso dalle indagini congiunte della Polizia di Stato e dei Carabinieri, coordinate dalla Procura di Nola, il mezzo – un Fiat Ducato – sarebbe stato sottratto intorno alle prime ore della notte mentre il distributore si preparava per la consueta consegna dei quotidiani.

Circa un’ora dopo, il furgone è stato ripreso dalle telecamere nei pressi della filiale del Credit Agricole di San Gennaro Vesuviano, dove una banda di malviventi ha tentato di asportare lo sportello bancomat. L’azione criminale, tuttavia, è stata interrotta dall’attivazione del sistema di allarme, che ha costretto i ladri a fuggire lasciando sul posto diversi segni di effrazione.

Successivamente, il furgone è stato rinvenuto abbandonato a Caivano, vuoto e senza danni apparenti.

Gli investigatori escludono che il furto del mezzo fosse rivolto al suo contenuto – i giornali destinati alle edicole – ma ritengono che il veicolo sia stato rubato con l’unico scopo di essere utilizzato come mezzo d’appoggio per compiere altri reati.

Le forze dell’ordine stanno ora analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza lungo l’intero tragitto per risalire agli autori del furto e del tentato colpo.

Un episodio che conferma la pericolosità delle bande specializzate nei furti lampo ai bancomat, spesso eseguiti con mezzi rubati e abbandonati subito dopo l’azione per depistare le indagini.