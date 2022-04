ROCCARAINOLA. L’Avv. Anna Maria D’Arienzo nominata Garante della Disabilità dall’amministrazione comunale

Il Comunale di Roccarainola si è dotato oggi di una figura molto importante quale è quella del Garante della disabilità. Una figura unica per custodire i diritti di chi è costretto a vivere con la disabilità. Ma anche per controllare che ci siano effettivamente le condizioni per riconoscere una situazione di invalidità ai fini delle varie agevolazioni fiscali. Al Garante delle disabilità viene affidato il compito di raccogliere le istanze dei disabili e di fornire loro la dovuta assistenza nel caso in cui vengano violati i loro diritti. Inoltre, deve rapportarsi con le amministrazioni competenti fornendo loro consigli, raccomandazioni e pareri in base alle segnalazioni ricevute. Non ultimo, il dovere di promuovere delle campagne di sensibilizzazione e di comunicazione volte a rendere più permeabile la cultura del rispetto dei diritti di tutti, in particolare di chi ha delle difficoltà fisiche. L’avvocato Anna Maria D’Arienzo, molto impegnata nel sociale soprattutto per difendere i diritti dei più deboli, è la prescelta per questo incarico. Soddisfazione è stata espressa, per l’iniziativa intrapresa dell’amministrazione retta dal sindaco Russo, dalla presidente dell’associazione Autismo in Movimento Annalisa Vetrano che si è complimentata con la neo nominata avv. D’Arienzo. Ecco nel video allegato i ringraziamenti dell’avvocato D’Arienzo.

