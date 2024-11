Ritorna “LaBellainArte Festival” ad Avella: un viaggio tra musica, arte e cultura

Domenica, primo dicembre, alle ore 17:30, nella Sala da Tè della Pasticceria Pesce di Avella, riprende avvio “LaBellainArte Festival” con la direzione artistica de La Parthenope Cordes Ensemble, fondata dai maestri irpini Oderigi Lusi, Orsola Russo e Maria Sirignano. Lo scopo del Festival ha tra i primi obiettivi la valorizzazione di siti dall’indiscussa importanza storica ed archeologica e la messa in rilievo delle eccellenze artistiche e culturali di cui il nostro territorio si pregia. Il Festival, che ha avuto il patrocinio morale del comune di Avella, si avvale della collaborazione e del sostegno di importanti realtà territoriali. Non solo dunque esecuzione e diffusione di musica colta, elemento imprescindibile della direzione artistica, ma mostre d’arte, performance artistiche, incontri con l’autore e tanto altro. Il primo dicembre, si esibiranno il Soprano Youkie Moriyama e il Tenore Gabriele Rossi, accompagnati al pianoforte dal M° Giuseppe Leone. Nella forma de ” Le Cafè Concert”, il pubblico potrà ascoltare una selezione dalla Traviata e dal Rigoletto di Giuseppe Verdi e brani della più nota tradizione Natalizia. Per gli ospiti che prenderanno parte al concerto vi sarà la possibilità di abbinare la visita guidata al Museo Archeologico e immersivo Mia, previa prenotazione. “LaBellainArte Festival” si presenta, dunque, come luogo di incontro e galleria multifunzionale itinerante, per diffondere l’ arte e i progetti emergenti, in un’ottica in cui la cultura diviene driver di creatività e promotrice della crescita innovativa del territorio di Avella, già città d’Arte. Per informazioni rivolgersi ai numeri in locandina. È consigliata la prenotazione per posti limitatissimi ed in esaurimento.