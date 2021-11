Riapertura centro Vaccinale di Atripalda. La nota del Sindaco di Aiello

Come è noto, da oggi, la cosiddetta dose “booster” sarà estesa anche agli over 40, come previsto dalla Circolare del Commissario straordinario per l’emergenza Covid, Figliuolo, inviata alle Regioni e Province autonome, “alla luce dell’evoluzione del quadro epidemiologico delle ultime settimane con il progressivo incremento dell’incidenza settimanale di nuovi casi e la crescita dei contagi”.

Considerato che per la Regione Campania non è necessaria alcuna prenotazione, ne tantomeno si procederà direttamente a convocare coloro che sono stati vaccinati per primi, cioè chi ha fatto la seconda dose da almeno sei mesi.

Accertata l’importanza della terza dose e la sicurezza del vaccino, in considerazione dell’aumento dei casi positivi, anche nella nostra Provincia, si chiede la riapertura del punto vaccinale di Atripalda, per permettere alla cittadinanza di effettuare la terza dose, nel più breve tempo possibile.

