Regionali Campania, Caputo prende le distanze dal centrosinistra: “Basta immobilismo, serve un progetto serio e credibile”

Si accende il dibattito politico in vista delle elezioni regionali di novembre in Campania. L’assessore regionale all’Agricoltura, Nicola Caputo, esponente di Italia Viva ed ex candidato alle europee con il partito di Matteo Renzi, ha pubblicato un lungo post sui social che suona come una presa di distanza netta dal centrosinistra e dalla giunta guidata da Vincenzo De Luca.

Nel suo intervento, Caputo punta il dito contro “personalismi”, “giochi di potere” e un “dibattito politico incagliato in logiche superate o tatticismi di corto respiro”. Parole che lasciano intendere un possibile cambio di schieramento, con insistenti voci che lo vedrebbero pronto ad aderire a uno dei partiti del centrodestra, in particolare Fratelli d’Italia, in vista della sfida elettorale.

“La Campania merita di più”

Il post, contrassegnato dall’hashtag #CampaniaLab, si apre con un richiamo alle difficoltà globali – crisi ambientali, digitali e sociali – e alla necessità di risposte “forti, concrete e con visione”.

“È il momento di scompaginare una discussione sterile ed elevare finalmente la qualità del confronto – scrive Caputo – Basta personalismi. Torniamo a parlare di contenuti, di futuro, di una prospettiva comune.”

L’assessore rivendica la necessità di uno “sforzo collettivo” per coniugare sviluppo economico, coesione sociale, innovazione e inclusione, criticando al tempo stesso la mancanza di un vero dibattito sulle priorità e sul futuro della regione. “Da troppo tempo si rinvia ogni scelta – prosegue – Si parla di continuità e di discontinuità senza discutere realmente di priorità.”

Critiche alla giunta De Luca e al centrosinistra

Caputo non risparmia una stoccata alla gestione politica degli ultimi anni, affermando che sarebbe stato “utile aprire una riflessione seria sull’eredità della giunta De Luca prima di chiudere ogni discussione”. E aggiunge: “L’immobilismo non è più tollerabile. Le forze politiche devono trovare il coraggio di uscire dall’ambiguità, di dire qualcosa, di proporre, di costruire.”

“Io ci sono” per un nuovo progetto

Pur non ufficializzando la sua candidatura, Caputo lascia aperta la porta a un futuro politico alternativo: “Se nascerà un progetto serio, credibile, all’altezza delle sfide che abbiamo davanti, o se qualche progetto saprà rafforzarsi e aprirsi davvero al futuro, non mi tirerò indietro. La Campania merita rispetto, visione, coraggio. Non giochi di potere, non decisioni calate dall’alto.”

Le dichiarazioni dell’assessore aprono di fatto una nuova fase nel confronto politico in Campania, con un possibile terremoto negli equilibri del centrosinistra a pochi mesi dal voto.