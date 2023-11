Real Madrid-Napoli 4-2: Mazzarri sconfitto nel confronto di Champions League con Ancelotti. Video

Una partita avvincente al Bernabeu, il Real Madrid ha ottenuto una vittoria per 4-2 contro il Napoli. Gli Azzurri hanno retto bene per gran parte della partita ma hanno ceduto nei momenti finali. Nonostante i gol di Simeone e Anguissa, il Napoli non è riuscito a resistere alla ripresa tardiva dei Blancos. Guardando al futuro, il Napoli ospiterà il Braga nel prossimo turno, mentre il Real Madrid affronterà l’Union Berlin.

L’incontro al Bernabeu ricordava il primo turno, con entrambe le squadre che offrivano uno spettacolo. Simile alla partita di Maradona, i Blancos sono emersi vittoriosi. Gli Azzurri hanno preso un vantaggio iniziale con Simeone, ma la squadra di casa ha montato una rimonta con i gol di Rodrygo e Bellingham. Il Napoli ha pareggiato all’inizio del secondo tempo grazie ad Anguissa, solo per vedere il Real Madrid risvegliarsi e assicurarsi la vittoria con il gol decisivo di Paz e il gol finale di Joselu, fissando il punteggio a 4-2. È stata una partita divertente e più equilibrata di quanto possa suggerire il punteggio.

Le prossime partite promettono ulteriore eccitazione, con il Napoli che ospiterà il Braga e il Real Madrid che affronterà l’Union Berlin nel prossimo turno di Champions League.

Andrea Salvatore Guerriero