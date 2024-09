Quadrelle Il Comune Informa

COMUNICATO STAMPA

Nuova area Fitness in Via Luigi Auricchio completata: uno spazio dedicato allo sport e all’inclusione sociale

Il Comune di Quadrelle è lieto di annunciare che questa mattina è stata completata l’installazione delle attrezzature sportive nella nuova area Fitness situata in Via Luigi Auricchio. Si tratta di uno spazio interamente progettato per gli amanti dello sport, accessibile e inclusivo, destinato a giovani, adulti, over 65 e persone con disabilità.

I fondi necessari per la realizzazione di questa area fanno parte della terza linea di intervento del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), denominata “Sport ed Inclusione Sociale”, il cui obiettivo è migliorare le strutture sportive e i parchi cittadini, promuovendo sostenibilità e innovazione.

Questo intervento rappresenta un traguardo importante per la nostra amministrazione, che ha sempre posto al centro il benessere e l’inclusione dei cittadini. Crediamo fortemente che lo sport non sia solo un’attività fisica, ma anche uno strumento fondamentale per la coesione sociale. Attraverso lo sport si insegnano i valori del lavoro di squadra, la gioia della condivisione, il rispetto delle regole quotidiane e si favorisce una maggiore conoscenza di sé e degli altri.

Le attrezzature installate, di ultima generazione, costituiscono una vera e propria palestra a cielo aperto, aperta a tutti i cittadini. Offrono la possibilità di allenamenti cardio, isotonici e a corpo libero, con l’opportunità di creare percorsi polivalenti adatti a tutte le età e condizioni fisiche. Ogni attrezzo è corredato da istruzioni dettagliate per il corretto utilizzo, incluse indicazioni visive dei movimenti corretti/scorretti, suggerimenti per l’allenamento e QR code che rimandano a video tutorial e ulteriori consigli utili.

Con la realizzazione di questa area Fitness, il Comune di Quadrelle ha valorizzato uno spazio pubblico in una zona centrale, nelle immediate vicinanze della scuola dell’Infanzia, rendendolo un luogo di aggregazione sociale all’insegna del benessere e della salute.

Ufficio Stampa – Comune di Quadrelle (AV)