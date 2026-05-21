Baiano. Cultura e Imprenditoria, eccellenze in primo piano. Tre giornate di eventi speciali, per l’Anfiteatro d’Argento 2026

Al Colosseo, il sipario si alzerà venerdì con la Festa dei libri e dei fumetti \ Omaggio alla narrativa e alla poesia: ragazze e ragazzi incontrano Antonietta Gnerre, Francesca Grassi e Maria Grazia Di Rienzo, scrittrici e poetesse

Sabato, l’attrattiva del sofisticato robot-umanoide dell’accoglienza: sarà presentato dall’Istituto statale superiore Manlio Rossi Doria, di Marigliano-Città metropolitana di Napoli \ Novità assoluta del sistema– Scuola della Campania

Domenica, in mattinata obiettivo sul saggio a più voci, edito da L’Incontro, con riferimento al Giorno della memoria del 27 gennaio scorso.

In serata, alle ore 18,00 concerto per la Pace, con Joseph Galeotafiore e Salvatore Norma. Le narrazioni poetiche di Paola Miele fisseranno l’epilogo dell’edizione 2026 del Premio internazionale Anfiteatro d’Argento, con appuntamento per l’edizione 2027

di Gianni Amodeo

Work in progress con obiettivi definiti, a cui si rapportano gli specifici metodi da osservare e le iniziative da praticare al meglio dell’efficienza e dell’incisività operativa, in funzione degli sviluppi di concreta realizzazione programmati. E’ un progetto di interessante portata e respiro, concepito e disegnato nelle linee portanti per la promozione e la valorizzazione dei territori, con visione che si fonda e slarga verso le molteplici e significative interazioni, in grado di connettere e rendere complementari, anche in stretta reciprocità, gli itinerari della cultura e gli itinerari dell’ imprenditoria, in una prospettiva di costante apertura e sistemica, a fronte, anche e soprattutto, delle dinamiche della contemporaneità, segnata dal web e dai dispositivi della robotica e dell’intelligenza artificiale, con prestazioni sempre più frequenti nell’attuazione innovativa.

E’ il progetto in divenire, connotato dal conferimento del Premio internazionale Anfiteatro d’Argento, che, con quella del 2026 – su cui domani, venerdì 22 maggio alle ore 10,00 si alzerà il sipario nel Teatro Colosseo,- approda alla Tre– giorni di eventi, che scandiranno la XIV edizione del Premio, con epilogo, domenica 24 maggio. Un modello di esemplare continuità e di organizzazione per il contesto sociale dell’area intercomunale dell’Alto Clanio, con riconoscimenti premiali formati da artistiche e pregiate targhe argentee, evocative, in senso lato, dell’ Anfiteatro, – autentico simbolo monumentale della storia del territorio,- realizzato in età romana ad Avella, città fondata, nel cuore della Campania, dagli osci, tra i più evoluti ed operosi popoli italici.

Una realtà consolidatasi, di edizione in edizione, per la qualità di convegni di studio,manifestazioni spettacolari e mostre d’arte varia, dando risalto particolare alle piccole e medie imprese, nel cui tessuto connettivo di produzione e lavoro si dispiega e sviluppa la vitalità dei territori e delle comunità, in compiuta e diffusa interazione con le istituzioni pubbliche, le articolazioni scolastiche, l’associazionismo e le iniziative culturali. Una crescita di qualità, in ambito imprenditoriale e in ambito culturale, che si è venuta costituendo gradualmente e con tanto impegno di fattivo volontariato civico, coniugata con un costante e significativo livello di partecipazione e protagonismo, per un trend che promette di proseguire…

E non è affatto casuale, se la Tre–giorni dell’Anfiteatro d’Argento si inaugura all’insegna di uno splendido omaggio all’arte. Omaggio, che, per un verso, vive nella Mostra degli originali disegni, in cui Alessia racconta, nel suo candido e innocente linguaggio coloristico, il Cantico delle Creature, e , per l’altro verso, si propone nella Rassegna delle opere degli artisti–artigiani del Consorzio della cartapesta di Nola, presieduto dall’avvocata Lucia Casaburo, e che nella sua compagine annovera Cettina Prezioso, eclettica creatrice di eleganti manufatti, ispirati dalla natura e dal paesaggio arboreo dei Monti Avella e della pianura di Campania felix.

A seguire, spicca la Festa dei libri e dei fumetti sulla scia della narrativa e della poesia. Ragazze e ragazzi degli Istituti del territorio, converseranno con Antonietta Gnerre, Francesca Grassi e Maria Rosaria Di Rienzo, scrittrici e poetesse, oltre che donne di Scuola, focalizzandone le opere più recenti … e le rispettive chiavi d’ispirazione, dal racconto de La piccola scrittrice della Valle del Sabato, con le illustrazioni di Bianca Pacilio al testo-saggio, Diversamente simili, e alle composizioni in versi che impreziosiscono … Da sempre. La musica delle parole …

En passant, è opportuno rilevare che la Festa dei libri e dei fumetti, che si articola nello scambio solidale e di donazione, in ordine temporale … costituisce gli albori del Premio Anfiteatro d’ Argento. E ne dà la valenza di significato, Saverio Bellofatto, animatore e promotore- tuttofare del percorso in atto. “ L’iniziativa- spiega, il sempre indaffarato Saverio– unisce i valori della cultura con quelli della solidarietà, incentivando alla lettura e alla circolazione dei libri, che sono strumenti di promozione umana e sociale, oltre che di crescita culturale. Tutti i testi ricevuti- chiarisce -.o che saranno donati da Case editrici locali e nazionali e da semplici cittadini- conclude Bellofatto – saranno messi a disposizione del pubblico, ad offerta libera, per una raccolta di fondi, da destinare alle iniziative culturali delle associazioni e alle realtà di volontariato”. La Festa dei libri, vivrà la giornata– clou sabato, 23 maggio con i banchi del … mercatino che saranno attivati, alle ore 10,30.

La vera ed originale attrattiva della Festa dei libri e dei fumetti, tuttavia, sarà costituita dall’intervento straordinario del robot–umanoide dell’accoglienza, in servizio di … ruolo effettivo ed ordinario nell’ Istituto statale superiore Manlio Rossi Doria, a Marigliano – Città metropolitana di Napoli. E’ il robot– umanoide che garantisce al meglio l’accoglienza per genitori, docenti e studenti. Un’innovazione di progresso tecno- scientifico che onora il sistema–Scuola della Campania e nazionale, sotto tutti i profili … Certamente, una magnifica carta di credito che concorre a valorizzare gli obiettivi del Progetto Anfiteatro d’Argento.

Nella mattinata di domenica, 24 maggio, alle ore 10,00, sarà presentato il testo a più voci, fatto pubblicare dal Circolo L ’ Incontro, che propone il ventaglio degli interventi sviluppati nel Giorno della memoria del 27 gennaio scorso, inclusi gli squarci poetici di Franco Scarpa e Paola Miele, nel quadro delle iniziative del sodalizio di via Luigi Napolitano. Un documento articolato nei contenuti, sulla cui valenza tematica, con introduzione di Carlo Melissa, interverranno il professore Pasquale Napolitano, dirigente dell’I.c. Giovanni XXIII-Parini, l’avvocato Giuseppe Macario, il professore Antonio Caccavale e il dottor Antonio Tulino, con gli intermezzi musicali del medico-fisarmonicista, Andrea Bellofatto. Parteciperà la rappresentanza del Circolo socio- culturale, particolarmente attivo ad Avella,intitolato alla memoria di Nicola Pugliese, giornalista ed autore del romanzo Malacqua. La coordinazione sarà condotta dall’avvocata Giusy De Laurentiis.

In serata, alle ore 18, 00, appuntamento che coniuga Cultura e Musica per la Pace tra uomini e popoli. In concerto, Joseph Galeotafiore e Salvatore Norma. Il suggello all’edizione 2026 del Premio internazionale Anfiteatro d’Argento sarà impresso dalle narrazioni poetiche di Paola Miele.