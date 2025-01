Presentazione del volume “L’Arte del Gusto Popolare Forinese e le sue Antiche Ricette” di Daniele Biondi – 3 gennaio ore 19:00, Cartolibreria il Cappellaio Matto, Forino.

Il giorno 3 Gennaio alle ore 19.00 presso la Cartolibreria il Cappellaio Matto di Forino , andrà in scena la presentazione del volume di Daniele Biondi ” L’ Arte del Gusto Popolare Forinese e le sue Antiche Ricette”.

Interverranno il Dottor Agostino Annunziata Coordinatore Interprovinciale Telethon Avellino – Benevento , il Dottore Raffaele Basile Editore, la Coordinatrice Territoriale Telethon Raffaella Perrotti e l’ autore Daniele Biondi. Gli interventi saranno moderati dalla Dottoressa Rosalia Spolverino . Un appuntamento da non perdere visto che la stessa pubblicazione si lega alla Maratona Telethon,con il ricavato che andrà destinato alla stessa. Dunque l’ appuntamento è per il giorno 3 Gennaio alle ore 19.00.