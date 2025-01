Mugnano del Cardinale: De Simone Luca è il nuovo comandante della Polizia Municipale

Oggi, 2 gennaio 2025, il Comune di Mugnano del Cardinale ha dato ufficialmente il benvenuto al nuovo comandante della Polizia Municipale, De Simone Luca. Il comandante, con una solida esperienza maturata nel precedente incarico presso il corpo di Polizia Municipale di Cava dei Tirreni, è ora pronto a guidare la squadra locale composta da quattro unità operative.

Ad accoglierlo nel suo primo giorno di servizio è stato il sindaco Alessandro Napolitano, che ha espresso il suo augurio di buon lavoro al nuovo comandante, sottolineando l’importanza del suo ruolo per il miglioramento del territorio comunale.

L’arrivo di De Simone rappresenta una svolta importante per il corpo di Polizia Municipale di Mugnano, chiamato a garantire sicurezza, ordine e rispetto delle normative nel territorio comunale. Il suo ruolo, centrale per la gestione della viabilità e per il controllo delle regole locali, sarà determinante per affrontare le sfide amministrative e sociali che il paese si trova a gestire.

“È un incarico di grande responsabilità, e sono pronto a mettermi al servizio della comunità di Mugnano del Cardinale, puntando su collaborazione e trasparenza,” ha dichiarato De Simone durante il suo primo giorno di servizio.

Con questa nuova guida, si auspica una maggiore efficienza nelle attività di vigilanza urbana, di gestione del traffico e nel rispetto delle disposizioni comunali, contribuendo così a migliorare la qualità della vita dei cittadini.