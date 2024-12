Premio Binews 2024 al Prefetto Michele Formiglio

È con immenso piacere e profonda stima che Le comunichiamo il conferimento del prestigioso Premio Binews 2024, un riconoscimento che celebra il Suo straordinario impegno professionale e il Suo indelebile legame con la terra d’Irpinia, Sua amata patria natale.

La Sua illustre carriera, che si è sviluppata lungo decenni di eccellenza e dedizione nel servizio pubblico, rappresenta un esempio luminoso di competenza, integrità e umanità. Il Suo percorso, dalla nascita a Bisaccia fino ai prestigiosi incarichi istituzionali ricoperti, è una testimonianza tangibile di un profondo senso del dovere e di una volontà incrollabile di contribuire al bene comune.

Come Prefetto in diverse Province italiane, il Suo operato si è sempre distinto per l’equilibrio, l’autorevolezza e lo spirito di servizio, valori fondamentali che hanno reso il Suo esempio una guida per le generazioni future. La Sua capacità di governare situazioni complesse con pragmatismo e sensibilità ha consolidato il rapporto di fiducia tra i cittadini e le istituzioni, un elemento imprescindibile per il progresso di una società civile forte e coesa.

In particolare, desideriamo onorare il Suo impegno costante per il rafforzamento del dialogo tra le istituzioni e il territorio, accompagnato dalla Sua dedizione nella promozione di una cittadinanza europea consapevole. Le Sue specializzazioni e gli incarichi ricoperti in ambiti strategici per il nostro Paese evidenziano una competenza tecnica rara e preziosa, coniugata a una straordinaria capacità di ascolto e comprensione dei bisogni umani.

Per tutto questo, il Premio Binews 2024 rappresenta un doveroso tributo al Suo straordinario contributo alla comunità irpina e alla società italiana nel suo complesso.

Con ammirazione e stima profonda,

Avv. Felice Siniscalchi

Presidente del Comitato del Premio Binews