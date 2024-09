PRATA P.U., LA MAGGIORANZA SI SPACCA DEFINITIVAMENTE. GLI EX VICE SINDACO E ASSESSORE BLASI E PECE SI STACCANO E NASCE VIVA PRATA.

Si fa sempre più complicato il prosieguo del mandato per Bruno Francesco Petruzziello, sindaco di Prata di Principato Ultra. Da quanto si apprende sul post Facebook pubblicato dall’ex Vicesindaco Antonio Blasi e dall’ex Assessore Carmine Pece le divergenze hanno portato alla rottura definitiva e al distacco dei due amministratori che hanno, quindi, richiesto di costituzione di un nuovo gruppo consiliare denominato Viva Prata.



«Inizia una storia nuova. – scrivono i due – Ormai lontani dal modus operandi del sindaco e del gruppo, abbiamo comunicato il nostro distacco da Uniti (si fa per dire) per Prata Futura e richiesto la costituzione di un nuovo gruppo consiliare.

Le nostre dimissioni da Vicesindaco ed Assessore – continua il post – dovevano essere uno sprone e in Consiglio comunale, lo scorso 10 Aprile, abbiamo messo nero su bianco la nostra piena disponibilità a collaborare per il bene del paese. Ma, nostro malgrado, in sei mesi nulla è successo se non la chiusura più totale, una completa paralisi delle attività amministrative e tante opportunità perdute. Viva Prata è il nome che abbiamo scelto per un percorso politico e consiliare alternativo all’insufficienza.

Sarà un spazio aperto a tutti, dove a primeggiare saranno le idee e non i nomi, e un megafono per chi vorrà offrire il proprio contributo per migliorare la vita a Prata e risvegliare il paese dal torpore in cui è stato avvolto.

All’interno del Consiglio comunale, Viva Prata si terrà fuori dalle logiche di maggioranza ed opposizione e continuerà a proporre soluzioni come fatto fino ad oggi. Ogni proposta per il bene della Comunità vedrà il nostro pieno sostegno e saremo vigili e aspramente critici nei confronti di ogni gestione personalistica della cosa pubblica, marchette elettorali e disinteresse verso la Comunità.

Questo perché riteniamo che «non è la carica che fa di un uomo un politico. È piuttosto l’uomo, se è uomo-politico, che della carica ne fa una conquista, offrendo quotidianamente e incessantemente il proprio servizio al prossimo»

Bruno Francesco Petruzziello è stato rieletto Sindaco a settembre 2020, dopo essere stato sfiduciato nel marzo dello stesso anno. Durante questo mandato anche altri consiglieri e il primo Vice Sindaco Maria Renna avevano rimesso le proprie deleghe.