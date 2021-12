Positivi al COVID-19 sei studenti molisani trascorreranno il Natale a Malta. Gli studenti stavano tornando in Italia, ma sono risultati positivi al Covid con tampone molecolare. Resteranno in quarantena

Sei studenti dell’Istituto “Leopoldo Pilla” di Campobasso sono bloccati a Malta dopo essere risultati positivi al tampone molecolare obbligatorio prima del rientro in Italia, dopo l’ordinanza del Ministero della Salute ed entrata in vigore lo scorso giovedì 16 dicembre. I giovani, tre asintomatici e tre con lievi sintomi, tutti con doppia dose di vaccino anti Covid-19 e muniti di Green Pass, trascorreranno quindi le festività natalizie in quarantena sull’arcipelago maltese. I ragazzi frequentano l’istituto di istruzione superiore L. Pilla e fanno parte di un gruppo di circa 30 studenti partito un mese fa per l’Erasmus Plus, un progetto di alternanza scuola lavoro. I ragazzi sono stati divisi fra Malta e Spagna. Trentaquattro di loro hanno già fatto ritorno in Italia nelle ultime ore, mentre i sei dovranno aspettare di negativizzarsi. L’esame del prossimo test molecolare è già stato programmato per il 31 dicembre.

