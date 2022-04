POMIGLIANO D’ARCO: PARTE DA OGGI IL SERVIZIO DI RILASCIO CERTIFICATI ANAGRAFICI NELLE TABACCHERIE DEL TERRITORIO

Da oggi a Pomigliano d’Arco sarà possibile richiedere i certificati anagrafici come il certificato di nascita, quello di residenza o dello stato di famiglia direttamente in tabaccheria nell’ottica di semplificare i servizi per i cittadini che così non dovranno necessariamente recarsi in Comune per ottenere questi documenti. Questo grazie ad un servizio, del tutto innovativo, frutto di convenzione siglata tra il Comune di POMIGLIANO D’ARCO e la FIT, Federazione Italiana Tabaccai. In tutto per ora sono già 13 i tabaccai del territorio che forniranno da subito il servizio, grazie anche alla collaborazione di Novares, società del gruppo Fit che fornisce la piattaforma informatica Un nuovo ed innovativo servizio anagrafico che è stato inaugurato oggi pomeriggio presso la rivendita Tabacchi n.19 di via Passariello alla presenza dell’Assessore comunale alle attività produttive Domenico La Gatta, che ha anche ritirato simbolicamente il primo certificato, del presidente del Consiglio Comunale, Salvatore Cioffi e del presidente della Federazione Italiana Tabaccai a livello provinciale Francesco Marigliano. «Questa iniziativa – ha sottolineato il sindaco di Pomigliano d’Arco, Gianluca Del Mastro – ha l’obiettivo di offrire un servizio alla cittadinanza che renda più semplice e veloce ottenere di un certificato. Ringrazio l’assessore alle attività produttive Domenico La Gatta il quale, grazie alla collaborazione con la Federazione Italiana Tabaccai, ha permesso l’attivazione di un vero e proprio servizio di anagrafe sul territorio, un’innovazione che semplificherà significativamente la vita dei nostri Cittadini. Da oggi, chi avrà bisogno di un certificato anagrafico potrà recarsi anche presso la tabaccheria più vicina a casa, risparmiando tempo e semplificando l’operazione». «Attraverso questo nuovo servizio – prosegue il sindaco – puntiamo anche alla valorizzazione e al supporto delle attività del nostro territorio che, integrando alcuni servizi comunali, diventeranno sempre più un punto di riferimento essenziale per i Cittadini, creando una rete territoriale diffusa».

Nella seconda fase del progetto, l’adesione al progetto potrà essere estesa a tutte le tabaccherie associate FIT, del Comune, e quindi il numero dei punti vendita convenzionato aumenterà, realizzando una grande rete civica al servizio dei cittadini.

«Siamo davvero soddisfatti di poter collaborare con le istituzioni – ha affermato Francesco Marigliano, Presidente della Federazione Italiana Tabaccai della Provincia di Napoli – la nostra categoria ha subito ben risposto a questo nuovo progetto e presto altre tabaccherie vi aderiranno». «Pomigliano – ha aggiunto Marigliano – è tra i primi comuni della provincia di Napoli dove, grazie ad una convezione tra l’ente Municipio e la Federazione Italiana Tabaccai, è più facile e veloce ottenere un certificato anagrafico senza file ed attese, sette giorni su sette. Lo si può richiedere, direttamente sotto casa, in una delle tabaccherie abilitate. Il servizio, nato dalla convenzione tra il Comune e la Federazione Italiana Tabaccai, consente di semplificare i servizi ai cittadini servendosi di una delle reti più affidabili e diffuse sul territorio: le tabaccherie». Per ogni operazione di rilascio dei certificati, il costo è di 2 euro IVA compresa. Successivamente, potranno aderire al progetto tutte le Tabaccherie Associate a FIT, diventando la rete di prossimità Comunale più estesa. È attivo anche il servizio di rilascio certificati della Camera di Commercio e visure Catastali.

