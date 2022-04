SPERONE. Ultimi giorni di esposizione per il Diorama Pasquale realizzato da Antonino Napolitano

Sarà esposto ancora per qualche giorno, all’interno della Chiesa del Piazzale Sant’Elia a Sperone, il Diorama Pasquale ideato e realizzato da Antonino Napolitano, per il terzo anno consecutivo.

Un’iniziativa che ha coinvolto tantissime persone del mandamento, e non solo, che hanno raggiunto la Chiesa per ammirare quest’opera completamente artigianale e unica in provincia.

Fino a domenica 24 il Diorama sarà esposto.

Gli orari di visita sono dalle 18.00 alle 20.00.

Sono anche gli ultimi giorni in cui sarà possibile votare il Diorama Pasquale di Antonino per garantirgli il primo posto al contest indetto da “AIAP, sede Canosa di Puglia”

Basta cliccare su questo link e apri la pagina x entrare nel concorso e mettere un mi piace alla foto.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=320017453553555&id=100066359086768

Entrando nella Chiesa del Piazzale Sant’Elia, vi assicuriamo che rimarrete stupiti!

Antonino Napolitano ringrazia tutti e vi augura una buona visione.

