Petruro di Forino : Il Carnevale Petrurese entra ufficialmente nell’IPIC – Inventario del Patrimonio Immateriale Campano

L’associazione Lupetti Petruresi 1964 e il Gruppo Folk Ballo o’Ntreccio annunciano con orgoglio l’avvenuta iscrizione del Carnevale Petrurese all’interno dell’IPIC (Inventario del Patrimonio Immateriale Campano). Un riconoscimento importantissimo che valorizza una tradizione secolare, fatta di colori, maschere, musica e spirito comunitario.

Il Carnevale Petrurese non è solo festa, ma identità, memoria e cultura viva: una ricchezza che appartiene a tutti noi e che oggi viene tutelata come parte integrante del patrimonio immateriale della Campania.

In realtà cos’ è L’ IPIC ed a cosa serve ???

L’Inventario del Patrimonio Culturale Immateriale Campano (IPIC) è uno strumento della Regione Campania istituito per catalogare, preservare e valorizzare le tradizioni, i saperi e le pratiche culturali immateriali della regione, definiti secondo i criteri dell’UNESCO. Le candidature per l’iscrizione vengono esaminate da un Comitato di esperti e, una volta inserite nell’IPIC, formano il Catalogo del Patrimonio Immateriale della Campania, contribuendo a proteggere l’identità e la diversità culturale della regione. Questo patrimonio comprende le pratiche, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze e il saper fare, nonché gli strumenti e gli spazi culturali associati, che le comunità campane riconoscono come parte della loro identita’ . Lo scopo primario dell’ IPIC e’ quello di preservare le tradizioni che rischiano di essere dimenticate e a promuovere la loro vitalità.

Per essere iscritte, le pratiche devono dimostrare in primis la Storicità ovvero esistere da almeno 50 anni oltre che ed avere un valore identitario per la comunità.

E chi meglio del Carnevale Petrurese racchiude appieno questo elementi cardini. Grande risultato, complimenti a tutti. Daniele Biondi