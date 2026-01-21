Petracca (Pd): “Il Consiglio regionale sia il baricentro della nuova stagione politica in Campania”

Napoli – Con questa legislatura si apre una nuova pagina politica ed amministrativa per la Campania, questo è innegabile. Come Partito Democratico, forza di maggioranza relativa in questo Consiglio, sentiamo la responsabilità di offrire un contributo leale e costruttivo alla realizzazione del programma di governo, ma anche l’esigenza di essere baricentro della nuova maggioranza”. Lo ha dichiarato Maurizio Petracca, presidente del gruppo del Partito Democratico in Consiglio Regionale in occasione del dibattito relativo alle linee programmatiche presentate ed illustrate dal Presidente della giunta regionale della Campania, Roberto Fico.

“L’azione di governo che oggi prende il via con la giunta presentata dal Presidente Fico parte – ha aggiunto Petracca – dal lavoro importante portato avanti negli ultimi dieci anni, anni nei quali la Campania ha affrontato sfide complesse e spesso difficili – dalla sanità alla gestione dei fondi europei, dalle politiche sociali alla tutela dell’ambiente – ottenendo risultati che oggi costituiscono una base solida su cui costruire il futuro per i nostri territori e le nostre comunità”.

“La qualità delle politiche dipende anche dalla qualità del metodo con cui vengono costruite. Per questo, come Partito Democratico, riteniamo indispensabile un raccordo sempre più stretto e strutturato tra la giunta e il consiglio regionale, tra gli assessori e i consiglieri, tra chi governa e chi rappresenta i territori perche’ questa funzione di rappresentanza c’è stata accordata direttamente dai cittadini attraverso il proprio consenso. Il Consiglio Regionale deve essere, perciò, il luogo del confronto per dare il suo pieno contributo alla definizione dell’indirizzo politico”.

“Il vero valore di questa fase – conclude il presidente Petracca – sarà rappresentato anche e soprattutto dalla capacità di costruire una stagione di corresponsabilità istituzionale e politica. Una stagione in cui la Giunta ed il Consiglio dovranno lavorare insieme per dare risposte concrete ai cittadini. Il Partito Democratico vuole essere strumento di raccordo di questa nuova maggioranza che oggi sostiene il Presidente Fico e la sua giunta ed intende esercitare a pieno il proprio ruolo in termini di stimolo, di proposta. Se quest’Aula, anche in una dinamica di dialettica costruttiva e virtuosa tra forze di maggioranza e forze di opposizione, saprà essere protagonista di questo percorso, se davvero condivideremo questa impostazione metodologica oltre che politica, allora le linee programmatiche presentate oggi potranno davvero trasformarsi in un progetto condiviso capace di costruire realmente il futuro della Campania”