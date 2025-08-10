“Perseidi” di Atripalda: in arrivo la musica d’autore di Andrea Pinto, Sonic Muse ETS e la poesia di Irpinia Poetica

Il 12 agosto, a partire dalle ore 19:00, il Parco delle Acacie di Atripalda si prepara ad accogliere la terza edizione del Festival “Perseidi”, un evento che unisce musica, arte, divertimento e solidarietà. Organizzato dal Forum dei Giovani di Atripalda, Fortapàsc e Associazione Dimbaya, il Festival, oltre a offrire un ricco programma artistico, ha un cuore profondamente legato alla comunità.

L’evento è infatti un omaggio a un’amica scomparsa prematuramente, Adele, e promuove la raccolta fondi “Che il Mediterraneo sia… comunità, cura e libertà”. L’iniziativa sostiene uno sportello di ascolto, orientamento e mediazione culturale per persone migranti, un progetto che Adele portava avanti con tenacia e passione.

Il nome del festival, “Perseidi”, richiama le famose “lacrime di San Lorenzo”, le stelle cadenti che popolano i cieli estivi. Queste meteore, che sembrano provenire dalla costellazione di Perseo, offrono uno spettacolo suggestivo, un po’ come l’atmosfera che si creerà durante la serata.

Il cuore della serata batterà all’insegna della musica e della poesia. Un momento di particolare rilievo sarà l’esibizione congiunta di Sonic Muse ETS e Irpinia Poetica, il collettivo guidato dalla poetessa Rossella Tempesta e di cui fa parte anche il noto poeta e cantautore Andrea Pinto. Il gruppo curerà una serie di suggestivi reading, mentre Andrea Pinto, con i suoi testi profondi e la sua voce graffiante, si esibirà dal vivo con tre canzoni che sono autentiche “poesie in musica”.

Oltre a questi momenti artistici, il Festival “Perseidi” offrirà ai partecipanti un’esperienza completa con laboratori, postazioni food & beverage e la musica dal vivo. Un’iniziativa che si conferma un importante evento culturale e sociale per il territorio.