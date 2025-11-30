PD Avellino: nominata la Commissione Provinciale di Garanzia e Vigilanza per il Congresso

È stata ufficializzata la composizione della Commissione Provinciale di Garanzia e Vigilanza del Partito Democratico – Democrazia e Innovazione (PD–DI) di Avellino, organismo chiamato a sovrintendere alle procedure congressuali e a garantire la regolarità delle operazioni.

La commissione risulta così formata:

Repole

Romano

Evangelista

Alaia

De Pasquale

Litto

Gambino

Iannaccone

Buccio

Tra i componenti spicca la presenza di Federica Litto, rappresentante del Baianese e attuale consigliere comunale di Mugnano del Cardinale, figura giovane ma già fortemente impegnata nel panorama politico locale. La sua nomina è stata accolta positivamente nei territori del Mandamento Baianese, che vedono così garantita una voce all’interno di un organismo strategico per la vita del partito.

La Commissione avrà il compito di assicurare trasparenza, correttezza e partecipazione lungo tutto il percorso congressuale, in una fase particolarmente significativa per la riorganizzazione del PD–DI provinciale.

Con questa designazione si avvia ufficialmente la macchina congressuale, che nelle prossime settimane entrerà nel vivo attraverso confronti, incontri e momenti di partecipazione diffusa sul territorio.